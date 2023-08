Ferienspaß in Gevelsberg begeistert dutzende Kinder

Gevelsberg. Stadt Gevelsberg, Bürgerhaus Alte Johanneskirche, Bauverein und Kinderschutzbund sorgen für tollen Ferienspaßprogramm.

Die Sommerferien sind vorbei und damit endete auch das diesjährige Gevelsberger Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche. „Wir lassen den Ferienspaß mit einem kleinen Grillfest ausklingen“, freut sich Anja Steller, die dafür gemeinsam mit ihrem Team im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ alles vorbereitet hat. Grillgut – Check, Salate – Check!

Und auch die Überraschungstüten mit Naschereien und einer Fotocollage stehen für ein jedes Kind bereit. Eingeladen sind auch Bürgermeister Claus Jacobi sowie Hans-Georg Heller, ehrenamtlicher Vorstand vom Bauverein Gevelsberg und zugleich der Vertreter für den Gevelsberger Kinderschutzbund. Denn alle angebotenen Aktionen der letzten zwei Wochen, so lässt die Quartiersmanagerin wissen, konnten dankenswerter Weise nur durch eine großzügige, finanzielle Unterstützung dieser beiden Institutionen und vom Förderverein Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ e.V. umgesetzt werden. Zum vierten Mal in Folge unterstützt das Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ in Kooperation mit dem städtischen Jugendzentrum den Gevelsberger Ferienspaß. Und auch diesmal konnten die teilnehmenden Kinder ihre eigene Kreativität ausleben, spielen, basteln, aktiv sein, die Natur erkunden und vor allem neue Freundschaften knüpfen. „Uns ist es wichtig, dass die Mädchen und Jungen Spaß haben und ihre Freude mit anderen Kindern teilen“, sagt Steller und fügt mit Blick gen Himmel hinzu, dass das Wetter dabei zwar nicht immer mitspielte, was aber keinen davon abgehalten hätte, eine schöne und aktive Ferienspaßwoche zu erleben.

Zwei Wochen Programm

Es wurde gemalt, man bastelte Windspiele, Hampelmänner, Nistkästen, oder Freundschaftsarmbänder und beim „Spiele ohne Grenzen-Parcours“ konnten alle ihr sportliches Geschick und Können unter Beweis stellen. Hierfür, so berichtet sie, hätte man das ehemalige Gotteshaus kurzerhand zu einer Indoor-Sportarena mit einem Hindernis-Lauf, Tischtennisplatte sowie zahlreichen Aktions- und Sportstationen umfunktioniert. „Alle sind dabei voll auf ihre Kosten gekommen.“ Was die Kids nur bestätigen können und voller Euphorie auch von ihrem Ausflug in die Gelsenkirchener ZOOM Erlebniswelt berichten. Hier begaben sie sich auf eine Expedition nach Alaska, Asien und Afrika und lernte die dort beheimateten Tiere kennen. „Eine Weltreise an nur einem Tag mit spannenden Begegnungen zwischen Mensch und Tier. “

Unter dem Titel „Abenteuer Wildnis – Der Wald einmal anders!“ holte Elke Zach-Heuer vom NABU Ennepe-Ruhr-Kreis e.V. zudem auch noch ein Stück heimische Natur ins Bürgerhaus und verwandelte es zu einem Ort für Entdecker und Forscher. Mit verbundenen Augen konnten die Kinder spielerisch und mit allen Sinnen nicht nur Naturmaterialien erkunden; sie gestalteten darüber hinaus einen Schuhkarton zu ihrem Lieblingsort um. „Dabei sind ganz tolle Waldzimmer, Parks und gemütliche natürliche Ruheorte im Karton entstanden“, so Anja Steller.

Die Gäste zeigen sich begeistert von dem angebotenen Programm und dessen Umsetzung. Bürgermeister Claus Jacobi sagt, das er bei den Gesprächen mit den Kindern heraus gehört habe, dass diese eine gute und tolle Zeit erlebt hätten. Es sei wichtig, so fügt er hinzu, dass man den jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus den Quartieren solch eine Möglichkeit zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit anbietet. Von daher, in diesem Moment geht sein Blick in Richtung Hans-Georg Heller, spricht er dem Bauverein und dem Kinderschutzbund, nicht zu vergessen dem Team vom Bürgerhaus, ein großes Dankeschön aus

