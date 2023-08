Ein Löschfahrzeug im Einsatz (Archivfoto). In Schwelm muss die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand ausrücken.

Löhrberger Straße Feuer im Mehrfamilienhaus: Großeinsatz in Schwelm

Beim Eintreffen der Schwelmer Feuerwehr befand sich noch eine Person im Haus. Sie wollte das Feuer selbst löschen. Was genau passiert ist.

Schwelm Am Samstagmorgen um 10.06 Uhr wurde die Feuerwehr Schwelm in den Löhrberger Weg alarmiert, dort sollte es in einer Dachgeschosswohnung brennen.

Noch auf der Anfahrt ließ Einsatzleiter Markus Kosch weitere Kräfte nachalarmieren, da mehrere Anrufer in der Leitstelle eine Rauchentwicklung aus einem Dachgeschoss meldeten und zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befanden. Gleichzeitig wurde ein Bereitstellunsgraum im Bereich der Haßlinghauser Straße festgelegt, damit eine geordnete Einfahrt in die schmale Stichstraße organisiert werden konnte.

Feuer im Abstellraum

Vor Ort brannte es in einem Abstellraum in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines zweieinhalbgeschossigen Mehrfamilienwohnhauses, ein Bewohner unternahm noch Löschversuche, wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht und vom Rettungsdienst untersucht, blieb aber unverletzt. Weitere Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor und die Drehleiter wurde in Stellung gebracht. Nach kurzer Zeit konnte Einsatzleiter Kosch der Leitstelle „Feuer unter Kontrolle“melden.

Brandwohnung stromlos geschaltet

Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten und die Wohnung und der Spitzboden wurden belüftet. Zusätzlich wurde die Brandwohnung stromlos geschaltet. Der gesamte Brandbereich wurde mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert und nach allen Kontrollen wurde die Einsatzstelle an den Hauseigentümer übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 24 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Weitere Einsatzkräfte waren an der Feuer- und Rettungswache und den Gerätehäusern in Bereitschaft und sicherten während des Einsatzes den Grundschutz. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte aller Löschzüge, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 11.45 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm