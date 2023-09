Feueralarm in Mehrfamilienhaus: Großeinsatz in Schwelm

Schwelm. Großeinsatz in der Kaiserstraße in Schwelm: Die Feuerwehr wurde zu einem Wohnungsbrand im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses alarmiert

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr um 21.55 Uhr zu einem mehrgeschossigen Mehrfamilienwohnhaus in die Kaiserstraße in Schwelm alarmiert. Dort meldeten Anrufer Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem der oberen Geschosse.

Das gesamte Gebäude wurde von innen und mit Hilfe der Drehleiter von außen kontrolliert, ohne das eine Feststellung gemacht werden konnte. Es handelte sich um eine Fehlalarmierung und der Einsatz konnte schnell beendet werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehr als 20 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 22.40 Uhr.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm