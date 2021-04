Feuerwehr befreit Eule aus Stacheldrahtzaun

Ennepetal. Eine Eule musste die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag aus einer Notlage befreien. Das Tier hatte sich im Bereich der Rüggeberger Straße in einem Stacheldrahtzaun verfangen. Die vier mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückten Einsatzkräfte befreiten die Eule und brachten sie zur Vogelauffangstation in Hattingen. Einsatzende war um 2.51 Uhr. Bereits am Donnerstag war die Wehr zu zwei Einsätzen gerufen worden. Auf der Eichenstraße musste eine Ölspur abgesichert werden. Die Einsatzkräfte stellten Warnschilder und verständigten eine Fachfirma zur Beseitigung der Spur. Vier Kräfte waren von 10.18 Uhr bis 11.42 Uhr im Einsatz. Zu einer Tragehilfe am Amselweg forderte der Rettungsdienst die Feuerwehr um 17.12 Uhr an. Vier Wehrleute leisteten Unterstützung beim Patiententransport. Um 17.47 Uhr war der Einsatz beendet.