Feuerwehr Ennepetal: Einsatz im Helios Klinikum Schwelm

Die Feuerwehr Ennepetal leistete überörtliche Hilfe in Schwelm (Symbolbild).

Ennepetal/Schwelm. Die Feuerwehr Ennepetal unterstützte am Donnerstag die Kollegen in Schwelm, nachdem im Helios Klinikum Feueralarm ausgelöst worden war.

Zum Helios-Klinikum Schwelm musste die Feuerwehr Ennepetal am Donnerstagabend um 18.39 Uhr ausrücken. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Weil die Feuerwehr Schwelm zu dem Zeitpunkt noch an zwei anderen Einsatzstellen gebunden war, leisteten die Kräfte der Hauptwache in Milspe sowie der Löschzug Milspe/Altenvoerde überörtliche Hilfe.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass ein Toaster die Ursache für den Feueralarm war. Die Einsatzkräfte aus Ennepetal lüfteten die Räume und übergaben die Brandmeldeanlage schließlich an die Feuerwehr Schwelm. Die Räume wurden gelüftet und im Anschluss die Anlage an die Feuerwehr Schwelm. Einsatzende war um 19.11 Uhr.

Unklare Rauchentwicklung

Bereits am Donnerstagmorgen um 7.08 Uhr hatte ein Anrufer der Feuerwehr Ennepetal eine starke Rauchentwicklung an der Loher Straße gemeldet. Vor Ort stellten die Kräfte Hauptwache fest, dass es sich lediglich um betriebsbedingte Rauchentwicklungen eines Industriebetriebes mit Gießerei handelte. Die zusätzlich alarmierten Kräfte der Löschgruppe Voerde und des Löschzuges Milspe/Altenvoerde brauchten nicht tätig werden. Um 7.36 Uhr war der Einsatz beendet.

Einen weiteren überörtlichen Einsatz hatte die Ennepetaler Wehr in Gevelsberg. Um 10.28 Uhr rückte die Besatzung der Drehleiter nach Gevelsberg aus, weil dort ein Heimrauchmelder ausgelöst hatte. Die Drehleiter musste allerdings nicht eingesetzt werden.

