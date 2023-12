Feuerwehr Ennepetal evakuiert Mehrfamilienhaus

Ennepetal Ein lauter Knall und Gasgeruch am Büttenberg - die Feuerwehr Ennepetal evakuiert ein Mehrfamilienhaus.

Die Feuerwehr Ennepetal hatte am Sonntag, 17. Dezember, mächtig was zu tun. Vor allem eine mögliche Gasverpuffung hielt die Kameradinnen und Kameraden auf Trab.

14.55 Uhr: „Gasgeruch nach Verpuffung in einer Gastherme“ lautete das Einsatzstichwort, das die Ennepetaler Wehr in den Ortsteil Büttenberg alarmiert. In dem Mehrfamilienhaus wurden laut des Eigentümers ein lauter Knall und Gasgeruch aus der Gastherme wahrgenommen. Die Feuerwehr evakuierte das gesamte Wohnhaus und brachte die Personen in ein Nachbargebäude. Zeitgleich schloss ein Atemschutztrupp den Gashaupthahn.

Ein weiterer Atemschutztrupp ging mit Mehrgasmessgeräten in die betroffene Wohneinheit. Es konnte jedoch kein weiterer Gasaustritt gemessen werden. Der Energieversorger und die Polizei waren ebenfalls an der Einsatzstelle. Die 16 Kräfte vor Ort beendeten den Einsatz um 16.13 Uhr. Für die Zeit des Einsatzes stellte die Löschgruppe Voerde den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Während des laufenden Einsatzes wurde die Löschgruppe Voerde sogar zu einem Erste-Hilfe-Einsatz in die Heilenbecker Straße alarmiert. Ein Patient wurde durch die Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Der Einsatz konnte für die acht Einsatzkräfte um 16.30 Uhr beendet werden.

Um 18.57 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr erneut zu einem Erste-Hilfe-Einsatz in die Rollmannstraße alarmiert. Auch hier wurde eine Medizinische Erstversorgung, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durchgeführt. Den Einsatz beendeten die vier Kräfte um 19.20 Uhr.

Um 22.52 Uhr wurde die Feuerwehr in die Buchenstraße zu einer „Trageunterstützung für den Rettungsdienst alarmiert“. Ein Patient wurde schonend durch den Treppenraum des Wohnhauses bis zum Rettungswagen transportiert. Der Einsatz konnte für die vier Einsatzkräfte um 23.16 Uhr beendet werden.

