Feuerwehr Ennepetal hat beim Unwetter alle Hände voll zu tun

Ennepetal. Alle Hände voll zu tun hatte die Feuerwehr Ennepetal bei den heftigen Regenfällen am Montag.

Zu sechs unwetterbedingten Einsätzen musste die Feuerwehr in der Zeit zwischen 16.49 und 19 Uhr ausrücken.

+++Lesen Sie auch+++:

Ennepetal: Trauer um Ghert von Sivers

AVU erhöht die Gaspreise: Was Kunden jetzt wissen müssen

Die Esbecker Straße war im unteren Bereich vermutlich durch eine defekte Abwasserleitung unterspült worden, so dass die Besitzer ihre dort geparkten Fahrzeuge umsetzen mussten. Die Straße wurde komplett gesperrt. In der Königsberger Straße pumpte die Wehr Wasser ab und sicherte einen Kellerabgang mit Sandsäcken. An der Heilenbecker Straße musste ein Laubrechen der Kahlenbecke gereinigt werden, um eine Firma vor einer Überschwemmung zu schützen. In Holthausen wurde ein Keller abgepumpt und mit Sandsäcken gesichert. In der Ambrosius-Brand-Straße pumpten die Einsatzkräfte ebenfalls einen Keller aus und im Ortsteil Burg beseitigten sie einen auf die Straße gestürzten Baum.

Im Einsatz waren insgesamt 46 Kräfte der Hauptwache, des Löschzugs Milspe-Altenvoerde sowie der Löschgruppen Voerde und Külchen.

Türöffnung und Ölspur

Drei weitere Einsätze hatten mit dem Unwetter nichts zu tun. Um 12.06 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Türöffnung alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu der Wohnung, so dass der Patient anschließend durch den Rettungsdienst versorgt werden konnte. Um 17.35 Uhr leisteten die Kräfte der Feuerwehr eine Tragehilfe in Milspe und um 18.58 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Ölspur auf der Hinnenberger Straße gerufen. Dort streuten die Wehrleute auf einer Strecke von etwa 70 Metern Länge vereinzelte Ölflecken mit Bindemittel ab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm