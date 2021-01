Feuerwehr Ennepetal: Ölspuren und Straßen unter Wasser

Ennepetal. Ennepetaler Feuerwehr im Dauereinsatz: Hagener Straße und Hülsenbecke unter Wasser.

Zu gleich fünf Einsätzen wurde die Feuerwehr Ennepetal am Freitag gerufen. Die Chronologie des Tages:

Um 11.41 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache in die Voerder Straße alarmiert, wo eine Benzinspur abgestreut werden musste.

Um 13.21 Uhr hieß es für das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache: „Fahrbahn unter Wasser“. Auf der Hagener Straße wurden mehrere Gullys und Bachabläufe gereinigt, damit das Wasser wieder abfließen konnte.

Erneut zu Fahrbahn unter Wasser wurde die Wehr in die Hülsenbecke um 15.45 Uhr alarmiert – es war aber kein Eingreifen nötig.

Im Anschluss wurden die Kameraden in die Eichenstraße zu einer Ölspur alarmiert, aber vor Ort fand man keine Spur, so dass der Einsatz sogleich beendet war.

Um 16.37 hieß es für die Hauptwache und den Löschzug 1 „Brand im Gebäude“. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Körnerstraße brannte Fett in der Küche. Es wurden fünf Personen in Krankenhäuser transportiert. Das Haus war zunächst nicht mehr bewohnbar.