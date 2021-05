Feuerwehr Feuerwehr Ennepetal: Rauchentwicklung in der Mittelstraße

Ennepetal. Die Feuerwehr Ennepetal ist wegen einer Rauchentwicklung am frühen Morgen alarmiert worden. Die Quelle war schnell gefunden.

Zu einer Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr am Donnerstagmorgen um 0.39 Uhr in die Mittelstraße alarmiert. Vor Ort war schnell klar, dass ein Körnerkissen in einer Mikrowelle zu heiß geworden ist.





Wohnungsbesitzerin wurde dem Rettungsdienst vorgestellt

Das Körnerkissen wurde abgelöscht und die Wohnung gelüftet. Die Wohnungsnutzerin wurde dem Rettungsdienst vorgestellt, konnte aber vor Ort behandelt werden und musste nicht ins Krankenhaus. Für die Einsatzkräfte der Hauptwache, des Löschzuges Milspe Altenvoerde und der Löschgruppe Voerde endete der Einsatz um 1.12 Uhr.

