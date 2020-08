Feuerwehr Ennepetal: Straßenlaterne sprüht Funken

Ennepetal. Rauchentwicklung, ein ausgelöster Rauchmelder und eine funkensprühende Straßenlaterne: Die Ennepetaler Feuerwehr hatte viel zu tun.

Keller verraucht

Zu einer Rauchentwicklung in einem Gebäude an der Milsperstraße musste die Feuerwehr um 20.02 Uhr ausrücken. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Gebäude rückwärtige Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses verraucht. Das Gebäude wurde geräumt und durch mehrere Atemschutztrupps kontrolliert. Schnell konnte eine defekte Waschmaschine als Grund ausfindig gemacht werden. Die Waschmaschine wurde stromlos geschaltet und ins Freie gebracht, anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter überdruckbelüftet. Zwei Personen wurden Rettungsdienstlich versorgt und mit einem Rettungswagen vorsorglich in eines der umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Kochdämpfe

Um 21.54 Uhr wurde die Feuerwehr in den Bereich Hasperbach zu einem ausgelösten Heimrauchmelder gerufen. Alle Wohneinheiten des Gebäudes wurden auf Schadensmerkmale erkundet und kontrolliert. Kochdämpfe in einer Dachgeschosswohnung konnten als Grund ausfindig gemacht werden.

Straßenlaterne

Um 22.50 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger eine funkensprühende Straßenlaterne in der Schemmstraße. Der Bereich um die Straßenlaterne wurde abgesperrt und ein Mitarbeiter der Stadtbetriebe Ennepetal wurde zur Einsatzstelle geordert, um die unter Spannung stehende Laterne stromlos zu schalten. Der Einsatz konnte für die vier Einsatzkräfte, die mit einem Fahrzeug vor Ort waren, um 0.02 Uhr beendet werden