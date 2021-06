Feuerwehr Gevelsberg: 31 Jahre und 135 Tage im Dienst

Nach genau 31 Jahren und 135 Tagen im Dienst der Feuerwehr Gevelsberg tritt André Kowalski den Weg in den wohlverdienten Ruhestand an. Die Kollegen ließen zur Feier des Abschieds ein Banner von der Drehleiter hängen mit der Aufschrift: „Danke, mach’s gut!“.

Gevelsberg. Feuerwehrmann André Kowalski geht in den wohlverdienten Ruhestand. Zum Abschied ließen die Kameraden der Wehr ein Banner von der Drehleiter flattern.

Nach genau 31 Jahren und 135 Tagen im Dienst der Feuerwehr Gevelsberg hat André Kowalski den Weg in den wohlverdienten Ruhestand angetreten. Am 1. Feburar 1990 begann seine Ausbildung zum Brandmeister und Rettungsassistenten an der Feuerwache in der Körnerstraße. Nach erfolgreichem Abschluss verrichtete André Kowalski seinen Dienst im 24-Stunden Rhythmus auf der 1. Wachabteilung.

Weiterbildung zum Lehrrettungsassistenten

Im August 1993 folgte dann die Weiterbildung zum Lehrrettungsassistenten. Fortan war er einer der Ansprechpartner für die Auszubildenden im Rettungsdienst. Außerdem kümmerte er sich auch um die kleinen Gevelsberger. Über viele Jahre brachte er sich mit großer Hingabe in die Brandschutzerziehung in den Kindergärten und Grundschulen ein.

Mit André Kowalski verlieren die Gevelsberger Feuerwehrkameraden einen Kollegen, der sich durch Einsatzbereitschaft, Kollegialität und Zuverlässigkeit ausgezeichnet hat. „Lieber André, wir wünschen dir für deinen wohlverdienten Ruhestand und deinen nächsten Lebensabschnitt nur das Beste. Danke, mach’s gut!“, gab sie ihm mit auf den Weg – und ließen diesen Wunsch an einem langen Banner von der Drehleiter herabflattern.

