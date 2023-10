Feuerwehr Gevelsberg: Freilaufender Hund und hilflose Person

Einsatzwagen der Feuerwehr (Symbolfoto). Die Feuerwehr Gevelsberg ist am Wochenende wieder im Einsatz gewesen.

Gevelsberg. Die Feuerwehr Gevelsberg war am Sonntag im Einsatz. Grund: Eine hilflose Person und ein freilaufender Hund.

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Sonntag und in der Nacht zu Montag zu einem freilaufenden Hund und einer hilflosen Person hinter verschlossener Tür gerufen, mussten allerdings in keinem der Fälle tätig werden.

Denn Hund und Besitzer haben vor Eintreffen der Feuerwehr wieder zueinander gefunden und die vermeintlich verschlossene Tür wurde durch die Bewohnerin selbst geöffnet, so dass der Rettungsdienst ohne Unterstützung der Feuerwehr die Versorgung der Patientin übernehmen konnte, wie es in der Mitteilung heißt.

