Feuerwehr Gevelsberg: Reh steckt im Zaun fest

Gevelsberg. Ein eingeklemmtes Tier und eine eingeschlossene Frau – Die Feuerwehr Gevelsberg musste am Montag zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Montagmorgen, den 25. September, in die Straße „Im Holte“ gerufen. Dort hatte sich ein Reh in einem Zauntor mit den Hinterläufen eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Die eingesetzten Kräfte der Hauptwache befreiten das Tier aus seiner misslichen Lage mit dem Spreizer. Das Reh entfernte sich wohlbehalten von der Einsatzstelle.

Weitere Einsätze in Gevelsberg

Am Abend rückten die Kräfte der Hauptwache erneut aus. In der Straße „Am Hagebölling“ war eine Patientin in ihrer Wohnung gestürzt und konnte die Tür nicht selbstständig öffnen. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und verschaffte dem alarmierten Rettungsdienst somit Zutritt. Der Einsatz endete nach rund 30 Minuten.

Kurz nach Mitternacht wurde der Löschzug der Hauptwache zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Lebensmittelmarkt gerufen. Vor Ort waren in der Nacht Wartungsarbeiten an der Kälteanlage durchgeführt worden. Dabei kam es zu einer Leckage, wodurch CO 2 austrat und die Brandmeldeanlage durch Vernebelung ausgelöst wurde. Umgehend wurden weitere Kräfte zur Einsatzstelle hinzugezogen. Die Leckage wurde geschlossen und das Gebäude umfangreich gelüftet. Der Einsatz konnte nach rund drei Stunden beendet werden.

Um 4 Uhr wurden die Kräfte der Hauptwache erneut alarmiert. In der Birkenstraße wurde eine unbekannte Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort konnte keine Verrauchung und kein Feuer festgestellt werden. Der Einsatz wurde somit abgebrochen.

