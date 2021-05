Feuerwehr Gevelsberg: Rettungseinsatz mit der Drehleiter

Mit der Drehleiter muss die Feuerwehr Gevelsberg den Rettungsdienst bei einem Einsatz an der Hagener Straße unterstützen.

Gevelsberg. Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Dienstagabend zu mehreren Einsätzen alarmiert,. Dabei war auch die Drehleiter mit im Einsatz.

Die Hauptwache der Feuerwehr Gevelsberg wurde am Dienstagabend um 18.18 Uhr in die Hagener Straße zu einer Tragehilfe alarmiert.

Für die Rettung der Patientin wurde die Drehleier genutzt

Aufgrund des Erkrankungsmusters der Patientin wurde eine Rettung mit der Drehleiter aus dem Dachgeschoss durchgeführt. Der Einsatz endete nach einer knappen Stunde.

Zu weiteren Tragehilfen wurde die Hauptwache um 23.58 Uhr in die Brüderstraße und um 4.37 Uhr in die Cleverstraße alarmiert. In beiden Fällen wurde der Rettungsdienst beim Transport der Patienten zum Rettungswagen unterstützt.

