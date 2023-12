Die Feuerwehr Ennepetal musste in den vergangenen Tagen mehrere Ölspuren beseitigen. (Symbolfoto)

Blaulicht Feuerwehr: Mehrere Ölspuren in Ennepetal

Ennepetal Die Feuerwehr wurde zu einer Ölspur in Ennepetal gerufen. Ähnliche Einsätze traten in den vergangenen Tagen häufiger aus.

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Dienstagmorgen, 12. Dezember, um 9.09 Uhr zu einer Ölspur an die Wilhelmshöher Straße gerufen. Die Spur zog sich über den Deterberg, Heilenbecker Straße, Kahlenbecker Straße und Kölner Straße bis ins Schwelmer Stadtgebiet. Entlang der Spur wurden Warnschilder aufgestellt und zur Beseitigung ein Fachunternehmen beauftragt. Ebenso wurde die Feuerwehr Schwelm über die Lage in Kenntnis gesetzt. Der Einsatz endete um 9.45 Uhr.

Lesen Sie auch:

Schwelmer Urgestein steht vor dem Traualtar

Debüt beim Kneipen-Kwiz: „Wer denkt sich solche Fragen aus?“

Schwelm: Feuerwehreinsatz - Bahnstrecke gesperrt

Bereits am Montag waren die Einsätzkräfte zu mehreren Ölspuren ausgerückt: um 12.12 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in den Ortsteil Voerde zum ersten Einsatz gerufen. Zwei Personen rückten aus und beseitigten eine nicht näher erläuterte „Betriebsmittelspur“.

Eine Stunde später wurde eine weitere Betriebsmittelspur im Ortsteil Homberge gemeldet. Auch diese wurde schnell beseitigt, sodass der Einsatz schon um 13.45 Uhr endete. Gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr dann erneut in den Ortsteil Homberge alamiert. Eine Person benötigte medizinische Hilfe. Sie wurde mithilfe der Drehleiter aus der Wohnung befreit und an den Rettungsdienst übergeben.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm