Feuerwehr Schwelm am Donnerstagabend im Dauereinsatz

Schwelm. Brandalarm am Helios, eine Frau, die aus dem Fenster zu fallen droht, ein Notfall auf der A1. Die Feuerwehr Schwelm hatte viel zu tun.

Die Feuerwehr Schwelm ist am Donnerstagabend zu fünf Einsätzen innerhalb von zwei Stunden ausgerückt. Der erste Einsatz wurde um 18.31 Uhr gemeldet. Es wurden das Tanklöschfahrzeug (TLF) und ein Rettungswagen zu einem Einsatz auf die A1 im Kreuz Wuppertal Nord alarmiert. Hier sollte eine Person einen Notfall erlitten haben.

Als die hauptamtlichen Kräfte mit dem TLF auf dem Weg zur A 43 waren, erfolgte die nächste Alarmierung (es war zu dem Zeitpunkt 18.39 Uhr) zu einem Brandmeldealarm im Helios-Klinikum an der Dr.-Moeller Straße. Zu diesem Einsatz wurden alle drei Löschzüge der Feuerwehr Schwelm sowie, wegen der Größe des Krankenhauses, zusätzlich die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Ennepetal alarmiert.

Drei Minuten später, um 18.42 Uhr, wurde der Einsatzzentrale in Schwelm gemeldet, dass eine Person in einem Altenheim an der Döinghauser Straße aus einem der oberen Geschosse zu fallen drohe. Der Einsatzleiter vom Dienst, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter vom Löschzug Stadt rückten zur Döinghauser Straße aus. Die weiteren Kräfte fuhren zum Einsatz der ausgelösten Brandmeldeanlage.

Angebranntes Essen löst Alarm aus

Auf der Autobahn konnte ein Pkw vorgefunden werden. Die Fahrerin hatte allerdings keinen medizinischen Notfall, das Fahrzeug hatte lediglich einen Defekt und stand daher im Baustellenbereich. Somit konnte das TLF von dort ebenfalls zum Einsatz an die Dr.-Moeller-Straße fahren. Bei dem Einsatz in dem Altenpflegeheim konnte die Person sehr zügig gesichert werden, sodass auch von dort die Einsatzkräfte, mit Ausnahme des Einsatzleiters, zum Brandmeldealarm an die Dr.-Moeller-Straße fuhren.

Die ersteintreffenden Kräfte am Klinikum, die Feuerwehr Ennepetal, konnten den Bereich, in dem die Rauchmelder ausgelöst hatten, zügig kontrollieren. Die Brandmeldeanlage hatte aufgrund von angebranntem Essen ausgelöst. Es wurde gelüftet und die Einsatzstelle konnte an einen Haustechniker übergeben werden. Die Person in der Döinghauser Straße konnte an die Polizei und den Rettungsdienst übergeben werden.

Die drei Einsätze konnten gegen 19.15 Uhr beendet werden. Eingesetzt waren alle drei Löschzüge der Feuerwehr Schwelm, die hauptamtliche Wachbesatzung sowie der Einsatzführungsdienst. Insgesamt waren circa 30 Einsatzkräfte sowie sieben Fahrzeuge der Feuerwehr Schwelm im Einsatz. Zusätzlich waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie der Löschzug der hauptamtlichen Wache Ennepetal alarmiert. Weitere Einsatzkräfte standen auf den Wachen in Schwelm bereit.

Feuer in Kleingartenanlage

Nach einer kurzen Verschnaufpause wurden die Einsatzkräfte des Löschzuges Winterberg sowie die hauptamtliche Wache und die Hausbesatzung um 20.06 Uhr zum Winterberg an die Feldstraße alarmiert. Hier wurde eine starke Rauchentwicklung mit unbekannter Ursache gemeldet. Auf der Anfahrt konnte die Rauch- und Geruchsbelästigung bereits festgestellt werden. Nach kurzem Suchen wurde ein Feuer in einer Kleingartenanlage festgestellt. Hier hatte der Eigentümer versucht in einer Feuerschale Gartenabfälle zu verbrennen. Der Verursacher löschte das Feuer selbst, sodass die Feuerwehr nicht mehr tätig werden musste. Die Feuerwehr Schwelm war hier mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz.

Unmittelbar von dieser Einsatzstelle wurde die Feuerwehr um 20.24 Uhr in die Moltkestraße alarmiert. Hier sollte ein Heimrauchmelder ausgelöst haben. Vor Ort wurde die Einsatzstelle erkundet und es konnte festgestellt werden, dass es sich um eine Gefahrenwarnanlage im Keller eines Gastronomiebetriebes handelte.

Die Feuerwehr führte Messungen im Keller durch, konnte allerdings keine gefährliche Gaskonzentration im Keller messen. Dennoch wurde der Keller natürlich belüftet. Die Betreiberin wurde verständigt und die Einsatzstelle an diese übergeben. Der bislang letzte Einsatz an diesem Tag konnte gegen 20:55 Uhr beendet werden. Auch hier waren drei Fahrzeuge und 15 Einsatzkräfte eingesetzt.

