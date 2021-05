Die Feuerwehr Schwelm ist zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Altenheim alarmiert worden – ein Mülleimer hat gebrannt (Symbolbild).

Brand Feuerwehr Schwelm: Einsatz im Altenheim am Ochsenkamp

Schwelm. Die Brandmeldeanlage in einem Altenheim in Schwelm löste am Donnerstag aus. Außerdem ist im Keller Ölgeruch wahrgenommen worden.

Die Brandmeldeanlage in einem Altenheim in Schwelm hat am Donnerstag für einen Feuerwehr-Einsatz gesorgt.

Um 20.06 Uhr war die Feuerwehr Schwelm zu dem Altenheim am Ochsenkamp gerufen worden. Die Anlage hatte bestimmungsgemäß ausgelöst, da auf einer Station ein Mülleimer gebrannt hatte.

Stationspersonal löscht Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr

Vor Eintreffen der Feuerwehr war dieser bereits durch Stationspersonal und den sich im Hause in einem medizinischen Einsatz befindlichen Schwelmer RTW gelöscht worden. Außerdem wurde durch Pflegepersonal im Keller Ölgeruch gemeldet. Beide Bereiche wurden kontrolliert, es konnten aber keine weiteren Feststellungen gemacht werden.

Nach Lüftungsmaßnahmen wurde die Anlage zurückgestellt und die Einsatzstelle dem Verantwortlichen übergeben. Ausgerückt waren die hauptamtliche Wache und ehrenamtliche Kräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg mit sechs Fahrzeugen und insgesamt 28 Kräften. Während des Einsatzes standen weitere Kräfte in Bereitstellung

