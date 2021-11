Feuerwehr Schwelm im Dauereinsatz

Schwelm. Ein unruhiger Dienstag liegt hinter der Feuerwehr Schwelm. Zu insgesamt fünf Einsätzen mussten die Helfer in der Not ausrücken.

Zu ersten Einsatz um 8.26 Uhr rückte die hauptamtliche Wachbesatzung mit zwei Einsatzkräften und dem Kleineinsatzfahrzeug zur Talstraße aus. Dort war die Benzinleitung an einem Pkw defekt und Kraftstoff trat aus. Der Kraftstoff wurde mit Bindemittel abgestreut, das Fahrzeug von der Fahrbahn zur Seite gestellt und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz war gegen 9.15 Uhr beendet.

Fehlalarm im Schwelm-Center

Um 8.34 Uhr dann die zweite Alarmierung. Die automatische Brandmeldeanlage des Schwelm-Centers an der Untermauerstraße hatte Feueralarm ausgelöst. Zu dieser Einsatzstelle rückten ehrenamtliche Einsatzkräfte der Tagesmelderschleife, die hauptamtliche Wachbesatzung und der Einsatzführungsdienst aus. Es konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, die Anlage hatte in Folge eines technischen Defektes ausgelöst und wurde zurückgestellt. Die Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort, weitere Kräfte standen an der Feuer- und Rettungswache in Bereitstellung.

Um 14.36 Uhr rückte die hauptamtliche Wachbesatzung erneut mit drei Einsatzkräften und dem Rüstwagen zur Eisenwerkstraße aus. Dort stand die Fahrbahn aufgrund eines Wasserrohrbruchs unter Wasser. Die Einsatzstelle wurde abgesichert. Nachdem die Leitung abgeschiebert war, floss das Wasser schnell ab und der Einsatz konnte gegen 16 Uhr beendet werden.

Tierrettung an der Scharlicker Straße

Um 16:36 Uhr ging es weiter im Bereich der Scharlicker Straße mit einer Tierrettung weiter. Ein Schaf hatte sich in einem Zaun verfangen und konnte sich nicht selbst befreien. Zu dieser Einsatzstelle rückte die hauptamtliche Wachbesatzung mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften aus und befreite das Schaf aus seiner misslichen Lage. Der Einsatz war etwa nach 45 Minuten beendet.

Zum schließlich letzten Einsatz musste die Feuerwehr mit dem Rüstwagen und dem Tanklöschfahrzeug sowie sechs Einsatzkräften auf die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bremen ausrücken. In Höhe des Rastplatzes Klosterholz war es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw und einem Lkw gekommen, bei dem niemand verletzt wurde, aber Betriebsmittel ausgetreten war. Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr gegen den fließenden Verkehr abgesichert, der Brandschutz wurde sichergestellt und die ausgetretenen Betriebsstoffe abgebunden. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben. Im Einsatz waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Hausbesatzung der August-Bendler-Straße sowie die hauptamtliche Wachbesatzung.

