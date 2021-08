Feuerwehr Schwelm löscht brennendes Auto auf der A1

Schwelm. Zu zwei Einsätzen musste die Feuerwehr Schwelm ausrücken: ein brennender Pkw auf der A1 bei Gevelsberg und ein vermeintlicher Wohnungsbrand.

Die Feuerwehren sind rund um die Uhr für die Menschen da. Das zeigte sich bei den jüngsten zwei Einsätzen, zu denen die Schwelmer Wehr ausrücken musste.

Am Montagabend um 21.47 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem „Brand in einem Wohngebäude“ – so die Alarmierung - an die Kaiserstraße aus. Das mehrgeschossige Wohngebäude wurde durch einen Trupp unter Atemschutz erkundet. Dabei wurde festgestellt, dass ein Bewohner des Gebäude auf dem Balkon einer Erdgeschoss-Wohnung einen Grill angezündet hatte. Vorsorglich war die Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht worden. Weil der Grill sich bereits in der Ausglühphase befand, ging von ihm keine weitere Gefahr aus. Somit brach die Wehr den Einsatz vor Ort um 22.15 Uhr ab. An dem Einsatz waren die hauptamtliche Wachbesatzung sowie die Freiwilligen der Löschzüge Stadt und Winterberg sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 29 Einsatzkräften beteiligt.

Der zweite Einsatz dann am Dienstagmorgen: Die Feuerwehr Schwelm wurde um 6.10 Uhr mit dem Alarmstichwort „Brand eines Pkw“ auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Kurz hinter der Anschlussstelle Gevelsberg befand sich auf dem Seitenstreifen ein Wagen, der im Bereich des Motorraums brannte.

Der Pkw-Fahrer hatte den Rauch während der Fahrt bemerkt und das Fahrzeug unmittelbar auf dem Seitenstreifen zum Halten gebracht. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde das Feuer mit einem C-Rohr gelöscht.

Für die Dauer des Einsatzes wurde der rechte Fahrstreifen abgesperrt und die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr gesichert. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte das Feuer auf den Motorraum begrenzt werden. Die Batterie des Fahrzeug wurde abgeklemmt und die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden abgestreut. Eingesetzt waren die hauptamtliche Wachbesatzung, der Löschzug Stadt, der Löschzug Linderhausen sowie der Einsatzführungsdienst. Insgesamt befanden sich 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwelm im Einsatz. Weiter Einsatzkräfte sicherten den Grundschutz auf der Feuer- und Rettungswache.

