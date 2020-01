Feuerwehr Schwelm rückt zu Lkw-Unfall auf Autobahn 1 aus

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag zu insgesamt drei Einsätzen auf die Bundesautobahn A1 in Fahrtrichtung Bremen gerufen.

Zwischen dem Kreuz Wuppertal-Nord und der Anschlussstelle Gevelsberg kam es gegen 15.33 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Leitstelle wurde gemeldet, dass ein Lkw auf einen anderen gefahren sei und einer der Fahrer sein Fahrzeug nicht mehr selber verlassen könne.

Was war passiert? Zwei Lkw waren zusammengestoßen und blockierten nun die Standspur, die rechte sowie die mittlere Spur. Passanten konnten dem Fahrer bis zum Eintreffen der Kräfte der Feuerwehr soweit helfen, dass dieser das Fahrzeug doch verlassen konnte. Der verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr sicherte zunächst die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Darüber hinaus wurden auslaufende Betriebsstoffe abgebunden. Der Einsatz konnte gegen 17.15 Uhr beendet werden. Die Feuerwehr Schwelm und der Rettungsdienst waren mit ca. 30 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort.

Kühler geplatzt

Die Kräfte vom Löschzug Linderhausen, die die Wache in der Zeit des Einsatzes besetzt hielten, wurden in der Zeit ebenfalls auf die BAB A1 gerufen. Im Stau hatte ein Pkw einen Defekt an einem Kraftstofffilter und verlor eine größere Menge Betriebsstoffe. Die Feuerwehrleute banden auslaufende Betriebsstoffe ab. Die fünf Einsatzkräften rückten wieder ein.

Um 17.33 Uhr wurden die Kräfte des Löschzuges Stadt sowie des Einsatzführungsdienstes erneut auf die A1 alarmiert. Diesmal sollte ein Pkw zwischen dem Kreuz Wuppertal-Nord und der Anschlussstelle Gevelsberg brennen.

Die 17 Einsatzkräfte konnten schnell Entwarnung geben. Bei einem Fahrzeug war der Kühler geplatzt und hatte deshalb im Fahrzeugraum für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Der Motorraum wurde sicherheitshalber noch einmal mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Feuerwehr musste hier aber nicht weiter tätig werden.