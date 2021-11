Feuerwehr Schwelm rückt zur Kaiserstraße aus

Schwelm. Im Flüchtlingsheim an der Kaiserstraße in Schwelm löst ein Rauchmelder aus: Das ist passiert.

Die automatische Brandmeldeanlage hat am vergangenen Mittwochnachmittag, 3. November, um 16:53 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft den Feueralarm ausgelöst und die Feuerwehr in die Kaiserstraße alarmiert. Vor Ort angekommen konnte der Einsatzleiter jedoch schnell Entwarnung geben. Angebranntes Essen auf einem Herd war die Ursache für den ausgelösten Alarm.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Herd bereits abgestellt und die Küche wurde belüftet. Nach der Kontrolle des Geschehens wurde die Meldeanlage zurückgestellt und der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 16 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz in der Flüchtlingsunterkunft war gegen 17:30 Uhr beendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm