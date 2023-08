Feuerwehreinsatz im Pflegeheim: Papierkorb gerät in Brand

Ennepetal. Das hätte auch ganz anders ausgehen können: In einem Seniorenheim ist ein Papierkorb in Brand geraten. Die Ennepetaler Wehr rückte aus.

Die Brandmeldeanlage hat bei einem Brand in einem Pflegeheim Schlimmeres verhindert.

Am frühen Freitagmorgen um 8.27 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einer Pflegeeinrichtung in der Steinnockenstraße aus und alarmierte die Feuerwehr Ennepetal. Die Feuerwehrleute verschafften sich sofort Zugang zum Gebäude und stellten fest, dass es in einem Raum zu einem Papierkorb Brand gekommen war.

Durch das schnelle Eingreifen der Pflegekräfte vor Ort konnte der Schwelbrand jedoch in einem frühen Stadium unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, bevor er sich zu einem größeren Feuer entwickeln konnte.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Durch die Feuerwehr wurden Lüftungsmaßnahmen eingeleitet und so konnten die Bewohner das Gebäude wieder betreten. Der Einsatz wurde um 8.54 Uhr beendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm