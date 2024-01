Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Ennepetal. Gleich zwei Einsätze parallel haben die Retter am Samstag beschäftigt.

Blaulicht Feuerwehreinsatz in Ennepetal: Kleidung fängt Feuer

Ennepetal Zwei Einsätze gleichzeitig hatte die Feuerwehr Ennepetal am Samstag zu bewältigen. Dabei ging es um brennende Kleidung und Kochdämpfe.

Zwei fast parallel ablaufende Einsätze hatte am Samstag, 6. Januar, die Feuerwehr Ennepetal zu fahren. Um 12 Uhr war sie zunächst alarmiert worden, weil ein Heimrauchmelder in einem Wohnhaus „An der Kirche“ angeschlagen hatte. In einem Badezimmer hatte sich aus unbekannten Gründen Kleidung entzündet, die von Anwohnern schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte die Brandstelle mittels Wärmebildkamera, anschließend wurde das Gebäude belüftet. Die Feuerwehr Ennepetal war mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften der Hauptwache und der Löschgruppe Voerde an der Einsatzstelle. Der Einsatz endete um 12.33 Uhr.

Lesen Sie auch:

Schwelm: Hier zieht Campingausrüster Fritz Berger demnächst ein

Gevelsberg: Nach Jahrelangem Kampf: Blinde hat endlich neuen Blindenhund

Ennepetal: Vergewaltigung im Seniorenheim - Taten minutiös geschildert

Parallel wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12.01 Uhr in die Heimstraße alarmiert. Dort hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Die Wohneinheit wurde durch die Feuerwehr von einem Trupp unter Atemschutz kontrolliert. Als Grund für die Auslösung seien schließlich Kochdämpfe ausfindig gemacht worden, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Da die Hauptwache anderweitig im Einsatz war, wurden hier der Löschzug Milspe/Altenvoerde und die Löschgruppe Rüggeberg alarmiert. Die Drehleiter aus Gevelsberg sei ebenfalls im Einsatz gewesen. Er endete für die 16 Einsatzkräfte endete um 12.29 Uhr.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm