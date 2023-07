Königsfeld Feuerwehreinsatz in Ennepetal: Komposter steht in Flammen

Ennepetal. In einem Garten in Ennepetal stand am Sonntag ein Komposter in Vollbrand. Die Besatzung eines Rettungswagens löschte mit Gartenschläuchen.

Die Löschgruppen Külchen, Rüggeberg und die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Ennepetal wurden um 14.53 Uhr zu einem Brand am Gebäude am Spreeler Weg im Ortsteil Königsfeld alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass im Garten ein Komposter lichterloh brannte und das Feuer bereits auf eine angrenzende Hecke übergriff. Die Wehrleute konnten verhindern, dass die Flammen einen Geräteschuppen erfassten.

Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr übernahm die Besatzung eines Rettungswagen des Ennepe-Ruhr-Kreises, der mitalarmiert worden und als Erstes an der Einsatzstelle eingetroffen war, die ersten Löschmaßnahmen mit von der Nachbarschaft bereitgestellten Gartenschläuchen. Die Einsatzkräfte Feuerwehr nahmen einen Löschangriff vor und löschten den Brand. Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte den Brandherd sowie den Geräteschuppen mittels Wärmebildkamera. Der Einsatz endete für die 18 Einsatzkräfte um 16.12 Uhr. Weil die ersteintreffenden Kräfte der Löschgruppe Külchen und der Hauptwache ausreichend waren, übernahm die Löschgruppe Rüggeberg den Grundschutz für das Stadtgebiet.

Ölspur und Erstversorgung

Bereits um 14.24 Uhr war die Feuerwehr zur Karlstraße gerufen worden, weil dort Betriebsmittel ausgelaufen waren. Die vier ausgerückten Einsatzkräfte streuten die Betriebsmittel ab und reinigten die Verkehrsfläche. Einsatzende war um 14.52 Uhr.

Um 15.12 Uhr führte die Besatzung des Grundschutzes, der während des Brandes in Königsfeld an der Hauptwache Dienst tat, eine medizinische Erstversorgung am Friedhofsweg durch. Der Patient wurde anschließend an den Rettungsdienst übergeben und der Einsatz um 15.31 Uhr beendet.

