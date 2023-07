Einsatzwagen in einer Feuerwache (Symbolfoto). Die Feuerwehr in Ennepetal ist am Wochenende zu mehrere Einsätzen ausgerückt.

Feuerwehr Feuerwehreinsatz in Ennepetal: Lappen fängt auf Herd Feuer

Ennepetal. Viel zu tun hatte die Feuerwehr in Ennepetal am Wochenende. Unter anderem rückte sie zu einem Altenheim aus.

Am Samstag um 16.15 Uhr löste im Altenheim Haus am Steinocken in Altenvoerde die Brandmeldeanlage aus.

Doch bereits beim Eintreffen der angerückten Kräfte der Feuerwehr Ennepetal konnte das Pflegepersonal vor Ort „Entwarnung“ geben. Ein Putzlappen war durch Unachtsamkeit auf der Herdplatte in Brand geraten und konnte durch die Mitarbeiter schnellstens abgelöscht werden. Sicherheitshalber wurde durch die Einsatzleitung ein Atemschutztrupp zur Erkundung in die betroffenen Bereiche entsandt. Der Einsatz konnte für die insgesamt 14 Einsatzkräfte um 16.38 Uhr beendet werden.

Darüber hinaus hatte die Feuerwehr Ennepetal am Samstag einiges zu tun. Um 13.56 Uhr rückten vier Einsatzkräfte mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Ölspur auf der Bahnhofstraße in Milspe aus. Die Wehrleute stellten Ölwarnschilder auf und forderten anschließend ein Spezialunternehmen zur Beseitigung der Betriebsmittel an. Der Einsatz war um 14.17 Uhr beendet.

Um 15.47 Uhr wurde erneut das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Ölspur alarmiert, die sich über die Neustraße, Friedrichstraße und Kölner Straße über die Stadtgrenze nach Gevelsberg zog. Auch in diesem Fall wurde ein Spezialunternehmen mit der Beseitigung der Betriebsmittel beauftragt. Einsatzende war um 16.02 Uhr.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Um 17.01 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem „First Responder“-Einsatz alarmiert. Ein Patient am Finkenberger Weg in Ennepetal benötigte medizinische Hilfe und wurde von den Wehrleuten bis zum Eintreffen den Rettungsdienstes Medizinisch erstversorgt. Der Einsatz für die vier Kräfte der Feuerwehr war schließlich um 17.44 Uhr beendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm