Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr im Einsatz (Archiv). In Schwelm müssen die Kräfte zu einem Mehrfamilienhaus ausrücken.

Mehrfamilienhaus Feuerwehreinsatz in Schwelm: Gasgrill brennt auf Balkon

Schwelm. Dicker Rauch auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Schwelmer Mehrfamilienhauses: Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen aus.

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend um 18.40 Uhr in die Foßbecke in Schwelm alarmiert worden. Dort hatten Nachbarn von außen eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienwohnhauses entdeckt und den Notruf gewählt.

Vor Ort konnte Einsatzleiter Christian Mielke schnell Entwarnung geben. Grund für die Rauchentwicklung war das Ausbrennen eines Gasgrills auf einem Balkon und kein Schadenfeuer. Die Feuerwehrkräfte konnten ihren Einsatz beenden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 23 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Weitere Kräfte standen an den Standorten in Bereitstellung. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 19.30 Uhr.

