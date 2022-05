Finanzamt Schwelm: Mitarbeitende spenden für Ukraine-Hilfe

Markus Rusteberg (links) überreicht die Spende an Dominik Spanke

Schwelm. Tolle Aktion beim Finanzamt Schwelm: Mitarbeitende haben eine Spendenaktion zugunsten der Ukraine-Hilfe auf die Beine gestellt. Hier alle Infos.

Die Mitarbeitenden des Schwelmer Finanzamts wollten in Anbetracht der schrecklichen Kriegslage in der Ukraine einen Beitrag leisten und haben eine Spendenaktion gestartet.

Lesen Sie auch: Gevelsberg: Todeskreuzung Eichholzstraße rückt in den Fokus

Zwei Wochen lang wurde in der Finanzamt-Mensa selbstgebackener Kuchen verteilt. Wer mochte, konnte dafür eine kleine Spende abgeben. Am Ende sind dabei 240 Euro zusammengekommen, die Finanzamt-Leiter Markus Rusteberg nun der Caritas Ennepe-Ruhr übergeben hat.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

„Wir nehmen diese Spende gerne stellvertretend entgegen und geben sie an Caritas International weiter. Die Mitarbeitenden des Dachverbands leisten im Augenblick unglaubliche humanitäre Hilfe in der Ukraine und den Grenzregionen. Da wird jeder Cent gebraucht“, bedankte sich Caritasdirektor Dominik Spanke bei der Übergabe vor der Caritas-Geschäftsstelle an der August-Bendler-Straße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm