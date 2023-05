Firma Jacob hat für Mitarbeiter eine eigene Deutschlehrerin

Ennepetal. Sprachunterricht am Arbeitsplatz. Bei der Firma Jacob in Ennepetal ist das Realität. Was das Unternehmen seinen Mitarbeitern noch bietet.

Seit 70 Jahren ist das Unternehmen Siegfried Jacob Metallwerke GmbH & Co. KG in Ennepetal Spezialist für Handel, Auf- und Verarbeitung von Nichteisen-Metallen, NE-metallhaltigen Rückständen und legierten Stählen sowie der Produktion von Cu-Basislegierungen und hochwertigen Nickel- und Zinkgrundstoffen für die chemische Industrie.

Das im Stadtteil Voerde ansässige Unternehmen beschäftigt europaweit rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist damit das größte, nicht konzerngebundene Familienunternehmen, im Bereich Metallrecycling in Europa.

Seit Anfang April investiert die Siegfried Jacob Metallwerke GmbH & Co. KG erneut in die Zukunft: Auf den Dächern des Stammwerks in Ennepetal wird eine der größten deutschen Dach-Photovoltaikanlagen errichtet. Dort werden auf einer Fläche von sechs Fußballfeldern 22.770 Solarmodule der neuesten Generation installiert.

Ab Anfang 2024 sollen dann mindestens 8,2 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden und dadurch das jährliche CO 2- Aufkommen um gut 5000 Tonnen verringern. Etwa 35 Prozent des Stroms soll auf die eigene Stromversorgung entfallen, die verbleibenden 65 Prozent werden in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

Gemeinsam mit Wirtschaftsförderin Adriane Overath überzeugte sich Bürgermeisterin Imke Heymann vor einigen Tagen vom Baufortschritt und ließ sich von Dr. Carsten Hillmann, Technischer Direktor der Siegfried Jacob Metallwerke GmbH & Co. KG sowie Geschäftsführer Dirk Wittmann die Details des ehrgeizigen Projekts erläutern: „Ich bin beeindruckt über die Innovation, die hier in unserer Stadt entsteht und ich würde mich freuen, wenn andere Unternehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Gegebenheiten dem Beispiel der Siegfried Jacob Metallwerke folgen würden“.

Das Unternehmen, kürzlich als „Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet, hat in den vergangenen Jahren viel im Bereich der Arbeitgeberattraktivität getan. Interne Qualifizierungsmaßnahmen und eine eigene Deutschlehrerin für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 19 Nationen gehören dazu. Auf dem Firmenparkplatz wurden 40 Elektro-Ladesäulen errichtet, um so die Belegschaft zum Umstieg auf ein E-Auto zu motivieren.

