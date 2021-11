Ein Kreuz in einer Kirche. Für Firmanden aus Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal starten bald die ersten Vorbereitungs-Treffen.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Firmung 2022: Dann starten Vorbereitungen in unseren Städten

Gevelsberg. Die Termine für die ersten Treffen zur Vorbereitung auf die Firmung 2022 stehen fest. So können sich Interessierte anmelden.

Firmung – echt jetzt? Die Katholische Kirche St. Marien Schwelm-Gevelsberg-Ennepetal lädt alle interessierten Jugendlichen dazu ein, sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens zu machen. Im Zentrum der Firmvorbereitung stehen persönliche Fragen zum Leben und zum Glauben.

Anmeldungen für Schwelmer und Ennepetaler sind auf der Homepage der Propstei unter www.propstei-marien unter der Kachel Firmung möglich. Das erste Treffen findet am Sonntag, 21. November, um 15.30 Uhr in der Kirche Herz Jesu, Kirchstraße 80, in Ennepetal statt.

Die Vorbereitung und Anmeldung der Gevelsberger Firmanden läuft unabhängig von den anderen und startet ebenfalls am 21. November um 9.30 Uhr mit einer Messe in St. Engelbert.

Interessierte können sich bei Verena Fleischmann melden unter E-Mail: verena@fleischmann-netz.de. Die Firmungen sind am 14. und 15. Mai 2022.

