Einblick in den Unterricht: Pinar Gökgül (l.) und Sinem Güven (r.) beim Ferienlernen im Caritas-Kurs „Fit in Deutsch“.

Sprachförderung „Fit in Deutsch“ für zugewanderte Kinder in Schwelm

Schwelm. „Fit in Deutsch“: Warum Sprachförderung für zugewanderte Kinder gerade in Corona-Zeiten so wichtig ist.

Der, die oder das Mund? Der, die oder das Nase? Pinar Gökgül hält bunte Karten in ihren Händen und fragt nach den passenden Artikeln zu Mund, Nase, Augen, Ohren und vielem mehr.

Max, Xristian, Candy, Rndekhan und ihre Mitschüler aus verschiedenen ersten bis vierten Klassen der katholischen Grundschule an der Jahnstraße zeigen fleißig auf. Heute haben die Sprachlernbegleiterinnen Pinar Gökgül (26) und Sinem Güven (24) für die insgesamt 15 Kinder spielerische Fragen zu Artikeln mitgebracht. In den vergangenen Tagen haben sie zum Beispiel Verben konjugiert oder den richtigen Satzbau geübt. Auch Wortschatzspiele zum Thema Tiere oder Einkaufen gehören zum zweiwöchigen Osterferien-Programm „Fit in Deutsch“, das die Caritas Ennepe-Ruhr zum ersten Mal für neu zugewanderte Grundschüler in Schwelm anbietet.

„Wir haben uns beispielsweise damit beschäftigt, wie man etwas im Geschäft bestellt oder sich an der Kasse verabschiedet. Nachdem wir den Satzbau an Sätzen wie ,Ich möchte eine Kugel Schokoeis haben‘ geübt haben, sind wir dann Eis essen gegangen und jedes der Kinder hat ein Eis bestellt. Wir integrieren damit das Lernen in den Alltag und die Kinder werden selbstständig“, berichtet Pinar Gökgül, die Geschichte und Deutsch für den Masterabschluss Lehramt studiert.

Von dem neuen Caritas-Kinderkurs haben sie und Sinem Güven, die an einer Gesamtschule in Witten als Lehrerin Deutsch und Mathe unterrichtet, von Freunden gehört.

Sprachkompetenz ist ein wichtiger Aspekt der Integration und ist Voraussetzung für die Teilhabe an vielen gesellschaftlichen Bereichen. Bei der Caritas EnnepeRuhr gibt es deshalb nicht zuletzt Programme wie das der Sprachpaten, für das der Verband gemeinsam mit der Propstei St. Marien 2019 den Integrationspreis der Stadt Schwelm erhielt.

Das vom Land NRW geförderte Ferien-Intensivtraining für neu zugewanderte Schüler sei gerade in der Corona-Pandemie wichtiger denn je, sagen Caritas-Direktor Dominik Spanke und die Caritas-Ehrenamts- und Migrationskoordinatorin Zolzaya Bazarsad. „Die Lockdowns der vergangenen Monate und der Distanzunterricht haben dazu geführt, dass viele neu zugewanderte Kinder oder Kinder mit Migrationshintergrund wenig oder keinen Kontakt zur deutschen Sprache hatten. Denn: Zuhause wird die Muttersprache der Eltern gesprochen. Ihre Freunde durften sie nicht treffen.“

Die Mädchen und Jungen im aktuellen Kurs stammen aus Polen, Russland, dem Kosovo, Syrien und Vietnam. Koordinatorin Zolzaya Bazarsad würde sich freuen, für sie und andere Schüler ein Sprachförderungs-Angebot „auch in den nächsten Ferien anbieten zu können“.