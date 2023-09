Eine Fitnesstrainerin zeigt eine Übung zum Nachmachen. In Gevelsberg gibt es jetzt eine Aktion, bei der Jeder „seine“ Sportart finden kann.

Sport Fit werden? Kostenlose Aktion in Gevelsberg für Einsteiger

Gevelsberg. Fit werden mit Sport, aber welche Sportart macht mir Spaß oder ist für mich geeignet? In Gevelsberg kann nun nach Herzenslust ausprobiert werden.

Der TV Silschede beteiligt sich an der „Europäischen Woche des Sports“ vom 23. bis 30. September und bietet dazu in Gevelsberg „Tage der offenen Tür“ an

„Kinder, Jugendliche und Erwachsene können ohne Anmeldung einfach in die Turnhalle am Brandteich kommen und an unseren Übungsstunden teilnehmen“, erläutert Oberturnwartin Alicia Schneider, „also einfach kommen, zuschauen und mitmachen!“

Die Europäische Kommission hat die Initiative „Europäische Woche des Sports“ ins Leben gerufen, um Menschen in ganz Europa für einen aktiven und gesunden Lebensstil zu begeistern. Der Deutsche Turner-Bund koordiniert die Kampagne in Deutschland und auch der TV Silschede ruft zu mehr Aktivität auf.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der folgenden Übungsstunden freuen sich über Gäste, die einfach mal „reinschnuppern“ und den TV Silschede kennenlernen möchten:

Montag, 25. September: 17 - 18 Uhr Girl-Power (Mädchen ab 5)19 - 20 Uhr Frauen I Gymnastik

Dienstag, 26. September: 15 - 16.30 Uhr 55 plus fit & aktiv 16.30 - 17.45 Uhr Wilde Kerle I (Jungen ab 4)

Mittwoch, 27. September: 18 - 19 Uhr Leichtathletik und Sportabzeichen (im Waldstadion)

Donnerstag, 28. September: 17 - 18 Uhr Wilde Kerle II (Jungen ab 6)19 - 20 Uhr Männer III20 - 21.30 Uhr Frauen II Gymnastik

Freitag, 29. September: 15 - 16 Uhr Er und Sie ab 6016 - 17.15 Uhr Sunny-Sisters (Mädchen ab 8)17.30 - 19 Uhr Teens (Mädchen ab 12, Jugendraum) 17.30 - 19 Uhr Mixed Volleyball

