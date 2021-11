Flick Flack präsentiert Peter Pan und Robin Hood

4x2 Freikarten für Robin Hood

Unsere Zeitung verlost gemeinsam mit dem Flick Flack-Theater 4 mal 2 Freikarten für das Stück Robin Hood.

Und so geht’s: Einfach eine Postkarte an Redaktion, Römerstraße 3, in 58 332 Schwelm oder eine E-Mail an schwelm@westfalenpost.de schicken. Als Stichwort „Robin Hood“ dazu schreiben und Namen, Anschrift und Telefonnummer nicht vergessen sowie die Wunschvorstellung mitangeben. Stichtag für Einsendungen ist Dienstag, 23. November.

Die Gewinner werden von uns benachrichtigt und erhalten die Freikarten unter Vorlage ihres Personalausweises beim Eintritt.