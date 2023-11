Flick Flack Theater führt „Hänsel und Gretel“ auf

Als Weihnachtsmärchen führt das Flick Flack Theater in diesem Jahr „Hänsel und Gretel“ auf.

Gevelsberg Das Flick Flack Theater führt in Gevelsberg ein mächenhaftes Abenteuer auf. Für die Premiere am 25. November verlosen wir Karten.

Das Flick Flack Theater führt in diesem Jahr „Hänsel und Gretel“, ein märchenhaftes Abenteuer für die ganze Familie, auf. Für die Premiere am Samstag, 25. November, 16 Uhr, im Zentrum für Kirche und Kultur, Südstraße 8, verlosen wir unter unseren Lesern 4 x 2 Eintrittskarten.

An drei Aufführungstagen erleben die Zuschauer die zeitlose Geschichte von Hänsel und Gretel, zwei mutigen Geschwistern, die sich in einem geheimnisvollen Wald verirren, märchenhafte Bekanntschaften machen und auf ein Haus aus Lebkuchen und Süßigkeiten stoßen. Doch das verlockende Paradies entpuppt sich als die Falle der bösen Knusperhexe Rosine Leckermaul. Werden Hänsel und Gretel ihren Einfallsreichtum und ihren Zusammenhalt nutzen können, um der Hexe zu entkommen und sicher nach Hause zurückzukehren?

Groß und Klein erwartet ein herzerwärmendes Märchen, dass in einer magischen Inszenierung präsentiert wird. Es ist ein besonderes Vergnügen für Jung und Alt, voller Abenteuer, Humor und natürlich zauberhafter Momente. Wie immer wird auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Das Flick Flack Theater freut sich auf viele kleine und große Menschen, die sich mit den Darstellern auf die festliche Jahreszeit einstimmen wollen. Regie führt Sabine Masmeier-Wegemann.

Die Aufführungen finden statt an den Samstagen 25. November und 2. Dezember sowie am Sonntag, 3. Dezember, um jeweils 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr). Der Eintritt kostet für Kinder bis 12 Jahre 7 Euro, für Erwachsene 10 Euro. Kartenvorbestellungen unter 02336/6445, 0172/5207710 oder www.flickflack-theater.de.

Wenn Sie, liebe Leser, zwei Eintrittskarten gewinnen möchten, nehmen Sie bis Mittwoch, 22. November, online unter www.wp.de/weihnachtsmaerchen an unserer Verlosung teil. Die Gewinner werden telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt, die Tickets an der Tageskasse im Zentrum für Kirche und Kultur hinterlegt.

