Flick-Flack-Theater Schwelm spielt Millionen-Diebstahl

Schwelm. Für das Schwelmer Flick-Flack-Theater steht die nächste Premiere an. Dieses Mal wird es für Midi-Plus-Gruppe kriminell.

Ein Überfall um Mitternacht, ein millionenschwerer Diebstahl und die Frage „Wer war`s?“ In eine Welt voller Intrigen und Mysterien entführt das Flick-Flack-Theater in Schwelm diesmal sein Publikum. „5 Ganoven und ihr Kommissar“ heißt der witzige Krimi, den die Jungen und Mädchen der Midi Plus Gruppe auf die Bühne bringen.

Premiere ist am 18. März um 17 Uhr im Jugendzentrum Schwelm (Einlass ab 16.30 Uhr). Eine weitere Vorstellungen ebendort gibt es am 29. April um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder bis 12 Jahren. Kartenvorbestellung: 02336/6445, 0172/5207710 oder www.flickflack-theater.de

