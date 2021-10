Der Ennepetaler Soli-Flüchtlings-Fonds verteilt wieder gegen eine Spende Fahrräder an Flüchtlinge – hier eine Archivaufnahme

Gegen Spende Flüchtlingsfonds Ennepetal verteilt Fahrräder an Bedürftige

Ennepetal. Der Soli-Flüchtlingsfonds Ennepetal hat wieder viele Fahrräder auf Vordermann gebracht. Er gibt sie gegen eine Spende an Bedürftige ab.

Der Soli-Flüchtlingsfonds Ennepetal, der die Fahrradwerkstatt im Mehrgenerationenhaus (MGH), Gasstraße 10, unterstützt, war in den vergangenen Monaten fleißig und hat viele der gespendeten Fahrräder wieder auf Vordermann gebracht. Nun warten die Räder auf ihre neuen Besitzerinnen und Besitzer.

Gegen eine Spende werden die Räder an bedürftige Bürgerinnen und Bürger – groß oder klein – abgegeben. Während der Öffnungszeiten – am zweiten und letzten Donnerstag im Monat von 14 bis 18 Uhr – können die Räder angeschaut, ausgewählt und angepasst werden.

Kleine Reparaturen möglich

Natürlich ist das Team der Fahrradwerkstatt zu diesen Zeiten auch gern bereit, bei Fragen rund um das Fahrrad und kleineren Reparaturen mit Rat, Tat und dem richtigen Werkzeug zur Seite zu stehen und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Selbstverständlich mit dem nötigen Abstand.

Geöffnet ist die Fahrradwerkstatt das nächste Mal am Donnerstag, 28. Oktober. Das Projekt steht allen Hilfesuchenden aller Generationen zur Verfügung und kann dank der Kooperation mit dem Soli-Flüchtlingsfonds erfolgreich umgesetzt werden. Die Fahrradwerkstatt ist am besten über den Eingang der Tiefgarage des Hauses Ennepetal zu erreichen und findet draußen in einem überdachten Areal statt.

Antworten und Informationen gibt es im MGH bei Astrid Fänger unter 02333/979358 oder per E-Mail: afaenger@ennepetal.de.

