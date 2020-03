Forstarbeiter in Ennepetal von Baum am Kopf getroffen

Ennepetal. Ein Forstarbeiter ist am Dienstagmittag in Ennepetal von einem Baum am Kopf getroffen worden. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Waldstück bergen.

Ein Forstarbeiter ist am Dienstagmittag in einem Waldgebiet am Dorn in Ennepetal schwer verunglückt. Er musste von der Feuerwehr aus unwegsamem Gelände geborgen werden.

Um 13.56 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Bei Forstarbeiten in dem Waldstück nahe der Ortschaft Willringhausen bei Rüggeberg war beim Baum sägen ein Baum unglücklich abgebrochen und hatte einen Arbeiter am Kopf getroffen. Da sich der Einsatzort etwa 800 Meter von der Straße entfernt in unwegsamem Gelände befand, rückte die Feuerwehr mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Einsatzleitwagen, einem Tanklöschfahrzeug und einem Gerätewagen Technik aus. Dieses Fahrzeug ist speziell für derartige Einsätze ausgestattet und ermöglicht den liegenden Transport eines Verletzten aus schwierigem Gelände.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde außerdem ein Rettungshubschrauber angefordert, der auf einer nahe gelegenen Wiese landete. Die Hubschrauberlandung wurde ebenfalls durch die Feuerwehr abgesichert.

Die Feuerwehr unterstützte den anwesenden Rettungsdienst bei der Rettung des Verletzten und beendete den Einsatz um 15.16 Uhr. Während der Einsatzzeit stellte der Löschzug 1 den Grundschutz für die Stadt Ennepetal sicher.