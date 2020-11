Frau verletzt bei missglücktem Wendemanöver in Schwelm

Schwelm. Bei einem missglückten Wendemanöver in der Brunnenstraße in Schwelm wurde eine 29-jährige Frau leicht verletzt.

Bei einem missglückten Wendemanöver in der Brunnenstraße wurde eine 29-jährige Frau leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich wie folgt: Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr befuhr eine 29-jährige Hagenerin mit ihrem Pkw die Brunnenstraße. Von dort bog sie nach links in ein Grundstück ab, um dort zu wenden. Dabei übersah sie eine ihr auf der Brunnenstraße entgegenkommende 29-jährige Ennepetalerin in ihrem Pkw. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die Ennepetalerin leicht verletzt. Sie begab sich nach der Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung.