Freibad Gevelsberg: Schwimm In startet in Freiluftsaison

Das Schwimm In Gevelsberg startet in die Freiluftsaison. Das Freibad öffnet am Sonntag erstmals in diesem Jahr.

Gevelsberg. Darauf haben viele lange gewartet. In Gevelsberg startet die Freibadsaison. Ab Sonntag ist am Schwimm In Badespaß im Freien möglich.

Bei erwarteten Temperaturen von weit über 20°C, öffnet das Freibad des Schwimm in Gevelsberg am Sonntag, 21. Mai, von 9.30 bis 20.45 Uhr erstmals in dieser Saison.

Den Schwimmern stehen die 25m Bahnen für sportliche Bewegung zur Verfügung. Wer mehr Aktion möchte, kann sich auf den sechs Rutschen und im Nichtschwimmerbereich austoben.

Liegewiesen und Kiosk

Für die kleinen Badenixen und Wasserratten steht der geheizte Kleinkinderbereich mit Wasserspielen und Attraktionen bereit. Sonnenhungrige relaxen auf den Terrassen und Liegewiesen und der Freibadkiosk bietet von 11 bis 19 Uhr ein breites Imbissangebot, sowie Eis und Getränke an.

Tagesaktuell können auch E-Tickets bei Freibadöffnung gebucht werden. Damit sichert sich der Freibadgast den Eintritt und hat über eine extra eingerichtete „Fastlane“ auch direkten Zutritt per QR-Code zum Freibadbereich.

Das Schwimm in öffnet je nach Wetterlage entweder das Hallenbad oder das Freibad. Welcher Bereich geöffnet wird und alle weiteren Informationen zum Schwimm in ist zu finden unter www.schwimm-in-gevelsberg.de

