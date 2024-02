Ennepe-Ruhr Mit der Aiwanger-Partei wollen die Freien Wähler aus dem EN-Kreis nichts zu tun haben. Und jetzt?

Es hört sich total skurril an, entspricht allerdings tatsächlich der Realität: Die Freien Wähler wollen im Ennepe-Ruhr-Kreis mit den Freien Wählern nichts mehr zu tun haben. „Wir wollen uns ganz deutlich von diesen Leuten und dieser Partei distanzieren“, macht der Breckerfelder Gerd Peters, ein Urgestein der Freien Wähler im Ennepe-Ruhr-Kreis und seit vielen Jahren Mitglied im EN-Kreistag, deutlich. Der Name und das deutschlandweit bekannte Sonnen-Logo werden Peters und seine Leute ablegen und fortan unter dem Namen „Unabhängige Wählergemeinschaft“ auf dem politischen Parkett aktiv sein. Dahinter verbirgt sich eine verwinkelte Geschichte, die ihren Ursprung in Bayern hat und am Ende dafür sorgen wird, dass die Ennepetaler Wählergemeinschaft wieder aufersteht.

Um dahinter zu steigen, was sich bei den Freien Wählern im Ennepe-Ruhr-Kreis gerade abspielt, ist ein Blick in die deutsche Geschichte der Freien Wähler notwendig. So gründeten sich die ersten Wählergemeinschaften, die rein auf kommunaler Ebene – und mit voller Absicht nicht als Parteien – in Städten und Landkreisen aktiv wurden. Initialzündung vor Ort war für die Gründer meist eine große Unzufriedenheit mit Entscheidungen der Stadträte beziehungsweise Kreistage. Aus dieser Motivation heraus entstanden so in Gevelsberg die Freie Wählergemeinschaft, in Ennepetal die Ennepetaler Wählergemeinschaft und in Schwelm sowohl die Schwelmer Wählergemeinschaft als auch die Bürger für Schwelm. Als kreisweiter EN-Dachverband firmierten die Freien Wähler unter der Regie von Gerd Peters.

Nun kam es in Bayern zu einer Parallelentwicklung: Ende der 90er verließen die Freien Wähler dort die kommunalen Pfade und kandidierten erstmals für den bayerischen Landtag. Auch in anderen Bundesländern blickten die Freien Wähler über die politischen Stadtgrenzen auf die Landesparlamente, was schließlich dazu führte, dass sich seit 2009 der Blick auch auf die Bundesebene richtet, denn in diesem Jahr gründete sich die Partei „Bundesvereinigung Freie Wähler“. Deren Wiege liegt ebenfalls in Bayern, Vorsitzender ist Hubert Aiwanger, der jüngst wegen seiner Flugblatt-Affäre in die Schlagzeilen geriet.

„Eine saubere Trennung hat da im ganzen Land nie stattgefunden“, sagt Gerd Peters und erläutert, dass der Name „Freie Wähler“ wie auch das bundesweit verwendete Logo der Sonne urheberrechtlich von der Partei in Bayern geschützt sind. „Sie haben das stets geduldet, dass die Wählergemeinschaften dies auch für ihre eigenen Zwecke vor Ort genutzt haben“, sagt Peters. Gleichwohl hat es auch bei den Mitgliedern zahlreiche Überschneidungen gegeben, wie bei einem der bekanntesten und ältesten Freien Wähler im Kreis, dem Ennepetaler Rolf Hüttebräuker.

Der Gründungsvorstand der Kreisvereinigung der Freien Wähler in EN (v.l.): Daniel Jakoby, Ralf Bartmann, Karen Buchholz und Gerd Michaelis. Foto: Freie Wähler Ennepe-Ruhr / Freie Wähler

Doch das ist jetzt vorbei. Der Grund liegt in Bayern. „Einerseits wollen wir uns deutlich von der Politik des Hubert Aiwanger abgrenzen“, macht Gerd Peters deutlich, betont aber gleichwohl, dass eine ganz andere Sache als der Rechtsruck durch den Bundesvorsitzenden der Partei, Grund für die klare Trennung ist, die nun erfolgen wird. „Wir sind der festen Überzeugung, dass wir uns mit unseren Wählergemeinschaften auf Kommunalpolitik, auf die Herausforderungen vor Ort konzentrieren möchten. Wir wollen keine Parteienorientierung.“ Dies gelte für sämtliche Wählergemeinschaften des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Ausnahme derjenigen in Wetter.

Diese habe immer schon eine enge Nähe zur bayerischen Partei gepflegt, sich von allen anderen Freien Wählern im EN-Kreis distanziert und sich nun unter eben diesem Namen auf Kreisebene konstituiert. Ein Problem für Peters, Hüttebräuker und Co., denn plötzlich firmieren zwei politische Gruppen, die nicht zusammenarbeiten wollen, unter demselben Namen im Ennepe-Ruhr-Kreis. „Damit Wähler und Mitglieder nicht auf den falschen Weg kommen, haben wir uns nun offiziell auf Kreisebene in Unabhängige Wählergemeinschaft Ennepe-Ruhr (UWG) umbenannt“, sagt der Breckerfelder. Ebenso wird das Sonnen-Symbol abgelegt, die Homepage befindet sich nach erfolgtem Beschluss bereits im Umbau.

Eine neue Namensgebung ist für die übrigen Wählergemeinschaften im Ennepe-Ruhr-Kreis nicht notwendig, weil sie ohnehin nicht unter dem Banner der Freien Wähler aktiv waren – mit einer Ausnahme: die Freien Wähler Ennepetal.

Doch auch hier laufen die Pläne für eine Umbenennung. Rolf Hüttebräuker – seit 1989 zunächst für die CDU und ab 2002 für die Ennepetaler Wählergemeinschaft, die sich 2007 in Freie Wähler umbenannte, im Stadtrat und aktuell stellvertretender Vorsitzender der FWE – erläutert, wie die Pläne in der Klutertstadt diesbezüglich aussehen. „Wir wollen uns auch umbenennen, darüber müssen im Endeffekt aber die Mitglieder entscheiden – und dieser Entscheidung kann ich hier selbstverständlich nicht vorgreifen“, sagt Hüttebräuker im Gespräch mit der Redaktion.

Es ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Freien Wähler aus Ennepetal mit einem deutlichen Votum ihrer Mitglieder zeitnah ihren Namen ändern werden. Der Vorstand wird ihnen vorschlagen, zu ihren Wurzeln zurückzukehren und sich wieder den Namen zu geben, unter dem sie sich einst gegründet hatten: Ennepetaler Wählergemeinschaft (EWG). Hüttebräuker geht davon aus, dass die Abstimmung im April stattfinden wird.

Er selbst war lange Zeit Doppelmitglied, hat nun aber seine Parteimitgliedschaft gekündigt: „Es gab immer das stille Abkommen, wo Wählergemeinschaften antreten, tritt die Partei nicht an. Das bricht die Partei nun auch im Ennepe-Ruhr-Kreis. Das geht für mich gar nicht.“

Nun werden also Fakten geschaffen, und es wird mit Sicherheit spannend, wie viele Stimmen die Unabhängigen und wie viele die Freien Wähler bei den nächsten Kommunalwahlen im Jahr 2025 jeweils auf sich vereinigen.

