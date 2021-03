Freiwillige Feuerwehr Gevelsberg: Erster Einsatz nach Umzug

Gevelsberg. Der Umzug des Löschzugs 1 der Freiwilligen Feuerwehr Gevelsberg war gerade vorbei, da ging es schon zum ersten Einsatz.

Nachdem die Hauptwache der Feuerwehr Gevelsberg bereits in der Woche in die neue Feuerwehrzentrale am Haufer Bahnhof umgezogen war (wir berichteten), war nun am Samstag der Löschzug 1 dran. Der Umzug war noch nicht einmal 24 Stunden her, da rückte der Stadtzug der Freiwilligen Feuerwehr Gevelsberg zu seinem ersten Einsatz von der neuen Feuer- und Rettungswache aus.

Die Kreisleitstelle alarmierte die Hauptwache und den Löschzug 1 um 10.36 Uhr am Sonntag zu einem Gasgeruch in ein Mehrfamilienhaus an die Gartenstraße. Vor Ort konnte unter Leitung des stellvertretenden Stadtbrandinspektors Rüdiger Kaiser kein Gas festgestellt werden. Die 30 Kräfte konnten den Einsatz nach einer Viertelstunde beenden.