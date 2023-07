Freizeit-Tipps zum Wochenende: Sommersause und Summer Vibes

Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg. Am Wochenende noch nichts vor? Die Redaktion hat wieder Tipps in erreichbarer Nähe von Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal zusammengetragen.

Auch wenn die hochsommerlichen Temperaturen erst einmal vorbei sind: Sommerstimmung ist an diesem Wochenende in Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal und Umgebung garantiert.

Ennepetal

Die Summer Vibes gibt es am Samstag, 22. Juli, im Klutertbad in Ennepetal zu erleben. Für Musik sorgt ab 14 Uhr die Band „Jazzpaña“. Die Musiker Bernd Kalle (Saxofon) und Rainer Stanko (Trommeln und Becken) und Eckhard Klein (Keyboard) sowie Sängerin Yulia Tarasova bieten Jazzstandards, Evergreens der Swing-Ära, Bossa-Nova, Jazz- und Popballaden bis hin zu Funk und Soul sowie Titel aus den aktuelleren Charts.

Neben dem Konzert unter freiem Himmel und der Möglichkeit zum Schwimmen und Entspannen werden den Gästen auch Erfrischungsgetränke, Speisen und Snacks angeboten. Außerdem gibt es eine Cocktailbar. Für das Konzert wird kein gesonderter Eintritt erhoben, es bleibt beim normalen Eintrittspreis für das Naturerlebnisbad. Wer möchte, kann also den ganzen Tag im Klutertbad mit Baden und Livemusik verbringen.

Wer es etwas sportlicher mag hat beim „Sport im Park“ wieder die Möglichkeit sich auszupowern. Dieses Mal steht am Samstag ab 17 Uhr Tischtennis im Dorma-Sportpark auf dem Programm.

Gevelsberg

Premiere feiert die Sommersause, zu der der Gevelsberger Hammerschmied Lutz Kornowski am Samstag auf den Hof der VHS, Mittelstraße 88, in Gevelsberg einlädt. 1963, also vor genau 60 Jahren, ging der erste Hammerschmied als Symbolfigur der Gevelsberger Kirmes an den Start. Dieser runde Geburtstag soll nun einen Tag lang gefeiert werden. Es gibt Bier und Bratwurst - und gute Gespräche. Der Schausteller Harald Gusik, der auch seit vielen Jahren auf der Gevelsberger Kirmes steht, kommt extra mit seinem Imbissstand.

Das Besondere: Der Vorstand des Kirmesvereins kümmert sich um die Organisation – und Vorstand, Zugleitung und Präsidium stehen gemeinsam für die Gäste im Bierwagen. Der Gewinn kommt komplett und ohne Abzüge den 13 Kirmesgruppen zugute - und außerdem können die Kirmesaktiven die Sommersause entspannt genießen. Es ist das einzige „Sommerfest“, bei dem keine Kirmesgruppe selber hinter dem Tresen stehen muss. „Kommt vorbei, trefft unseren neuen Hammerschmied Lutz, jeder ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf ein paar gemütliche Stunden mit euch auf dem VHS-Schulhof“, lädt Kirmesvereinsvorsitzender Markus Loetz ein.

Schwelm

Leben wie in Frankreich: Zumindest was die Freizeitbeschäftigung angeht: Das ist am Samstag in Schwelm möglich. Dann heißt es wieder Boule spielen auf dem Bouleplatz am Schwelmer Bahnhof - und zwar in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Bouleausrüstungen sind reichlich vorhanden, es kann jeder vorbei kommen, der Lust hat. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Treffpunkt ist der Bouleplatz an der Herzogstraße, Ecke Bahnhofstraße in Schwelm, am Bahnhofspark direkt am VER-Verkaufscontainer.

Witten

Musik aus den Bereichen Off-Pop, Experimental-Pop oder Folktronica können Besucher Samstag beim Flatmade Festival erleben. Beginn auf dem Gelände der WerkStadt Witten ist an um 17 Uhr.

Auch beim Wiesenviertelfest am Samstag, 22. Juli, ist Witten Schauplatz. Das Fest bietet Kultur in unterschiedlichsten Facetten die Stadt Witten. Livemusik, Stände und Workshops sind zwischen 11 und 22 Uhr zwischen Wiesen-, Stein- und Hammerstraße sowie auf dem Humboldtplatz zu finden. Gastgeber der Aftershowparty ist die WerkStadt.

