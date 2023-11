Freizeittipp: Märchen, Weihnachtsmarkt und Drag Queens

Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal Unsere Tipps zum Wochenende in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg: Von Weihnachtsliebhaber bis Grinch ist für jeden was dabei.

Gevelsberg

Im Filmriss Theater, Rosendahler Straße 18, gibt sich am Samstag Antonino Waldmann-Russello alias Antonella Rossi die Ehre und präsentiert ab 19.30 Uhr eine neue große Travestie-Revue-Show. Extravagant, pompös, mit viel Leidenschaft und Humor werden Antonella und ihre Mädels die Besucher mit Gesang, Comedy, Parodien und spitzen Conferencen unterhalten. Frech, witzig und doch charmant werden die Drag Queens die Lachmuskeln strapazieren. Extravagante Kostüme mit pompösen Federn, funkelnder Schmuck und hochhackige Pumps sorgen für leuchtende Augen und offene Münder. Von der glamourösen Diva mit schräger Stimme bis hin zu witziger Comedy ist für jeden Geschmack etwas dabei. Tickets zu 22 Euro im VVK gibt es unter www.filmrisskino.de, 02332/7590700 oder direkt im Filmriss-Kino.

Zum Adventsfest lädt der Tierschutzverein Underdog Rescue, Eichholzstraße 329, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ein. Beim Garagenflohmarkt gibt es viele tolle Sachen für alle Vier- und Zweibeiner. Gegen eine Spende zu Gunsten der Schützlinge gibt es Waffeln, Kuchen, Currywurst, Kaffee und mehr. Darüber hinaus setzt Tierfotograf Björn tierische Besucher in Szene. Der Verein informiert über seine Arbeit und aktuelle „Notfellchen“. Parkplätze sind auch an der Eichholz-/Ecke Wittener Straße.

Das Weihnachtsmärchen „Hänsel und Gretel“ kommt am Samstag und Sonntag um jeweils 16 Uhr in einer Inszenierung des Flick Flack Theaters auf die Bühne des Zentrums für Kirche und Kultur Gevelsberg, Südstraße 8. Im Theatersaal wird eine weihnachtliche und märchenhafte Stimmung sein, sodass sich kleine und große Leute rundum wohlfühlen werden. Wie immer wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Einlass ist um 15 Uhr, der Eintritt kostet für Kinder bis 12 Jahre 7 Euro, für Erwachsene 10 Euro. Karten unter 02336/6445, 0172/5207710 oder www.flickflack-theater.de.

Die Mittelstraße in Gevelsberg lädt am Freitagabend im Rahmen des „Mondscheinbummels“ zum Bummeln ein. Die Einzehändler öffnen an diesem Abend bis 22 Uhr. Foto: Bastian Haumann / WP

Mondscheinbummel: Wer seine Weihnachtseinkäufe nach Feierabend ganz in Ruhe erledigen möchte, der hat beim Mondscheinbummel am Freitag, 1. Dezember, die Gelegenheit dazu. Die Geschäfte in der Gevelsberger Innenstadt bleiben bis 22 Uhr geöffnet, ein Lichterpfad sorgt für eine gemütliche Atmosphäre, es gibt Glühwein und ein musikalisches Rahmenprogramm. Um 19, 20 und 21 Uhr beginnt das Duo „Drauf und Dran“ mit seiner Feuershow vor der Mittelstraße 64, die SOS-Mobilband ist in der Innenstadt unterwegs, und Künstler Sven Dahlmann sammelt bei seinem Auftritt für die Taubenväter. Einen kleinen Weihnachtsmarkt gibt es auch - und zwar vor der VHS und in den Räumen der Einrichtung an der Mittelstraße. Dort gibt es selbst hergestellte Artikel aus Holz, Metall und Textil. Alles, was verkauft wird, ist in den VHS-Werkstätten entstanden. Die Gleichstellungsbeauftragte Christel Hofschröer lädt wieder zum Mondscheincafé zugunsten des Frauenhauses ein, und auch andere Vereine, Institutionen und natürlich die Geschäfte beteiligen sich mit besonderen Aktionen an dem Mondscheinbummel.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Matthias Jung, Deutschlands lustigster Jugendexperte und SPIEGEL-Bestseller-Autor kommt am Freitag mit seinem Programm „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät“ ins Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“, Uferstraße 3. Energie ohne Ende? Physiker halten so etwas für unmöglich. Matthias Jung dagegen weiß, das ist normal, jedenfalls bei Jugendlichen. Mehr noch, deren natürliche, unerschöpfliche Energie erzeugt permanent Reibung, nicht selten elterliche Weißglut. Die daraus folgenden heißen Szenarien hat der Diplom-Pädagoge, selbst zweifacher Vater, gründlich erforscht. Wer hat Teenager in der Pubertät? Wer war selbst mal Teenager in der Pubertät? Der kennt hitzige Diskussionen über Schule, Zimmer aufräumen, Helfen im Haushalt, der weiß, WhatsApp ist überlebenswichtig – und Hygiene überschätzt. Jedenfalls aus der Sicht der Teenager ... Matthias Jung gibt interessante wissenschaftliche Einblicke in die Verhaltensweisen und Gehirne der Teenies und hat hilfreiche sowie humorvolle Tipps und Tricks im Gepäck. Einlass ist ab 19 Uhr, Eintritt: 15 Euro an der Abendkasse, 12 Euro im Vorverkauf im Bürgerhaus. Rückfragen: 02332 662691, E-Mail: buergerhaus@stadtgevelsberg.de.

Matthias Jung, Deutschlands lustigster Jugendexperte, tritt am Freitag im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ auf. Foto: Christoph Hirse

Der Silscheder Weihnachtsmarkt findet am Samstag und Sonntag auf dem Silscheder Bürgerplatz statt. Der Markt ist bekannt für seine vielfältige Auswahl an Handwerkswaren, Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien. Insgesamt haben sich 50 Aussteller angemeldet, die ihre Stände auf dem Außengelände und im Schützenheim betreiben. Zudem wird im Vereinsheim von FC Schwarz-Weiß Silschede wieder ein Café betrieben. Am Samstagnachmittag bieten Grundschule, Familienzentrum und die Kita Asbeck Bastelaktionen für Kinder und der Voltigier- und Reiterverein Ponyreiten an. An beiden Tagen wird es einen Dschungel-Parcours und eine Riesen-Rollenrutsche geben. Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag von 14 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch:

Gevelsberg: Netto schließt, Takko und Tedi zeihen um

Trauer um große Persönlichkeit: Karl-Rudi Mankel ist tot

Schwelmer bauen Super-Porsche für Wüsten-Rallye in Dubai

Gevelsberg droht der Finanz-Kollaps: „Lage ist prekär“

Schwelm

Sie sind ambitionierte Amateur-Vokalisten aus dem EN-Kreis, die sich 2016 vom vielköpfigen Chorgesang verabschiedet haben, um als kleines Ensemble durchzustarten. Am Samstag treten „Sounds Like Wednesday“ um 19.30 Uhr im LEO Theater, Wilhelmstraße 41, auf. Nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause gingen sie 2022 (neuerdings zu viert) wieder frisch ans Werk, mit bekanntem und neuem Repertoire. Im Dezember-Konzert nehmen sie die Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise. Abgerundet wird der Abend mit stimmungsvollen Klängen zur Adventszeit. Der Eintritt kostet sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse 22 Euro. Kontakt: 02336 4702440, info@leo-theater.ruhr.

Am Sonntag sind um 17 Uhr „Die Pottrosen“ mit ihrem vorweihnachtlichen Programm „Leise schnieselt das Reh“ zu Gast im LEO Theater. Sie bezeichnen sich selbst als „zwei alterslose Bühnen-Veteraninnen mit IKEA-Abitur, Hauptfach: Billy-Regal mit Glastüren.“ Sie persiflieren, nicht nur musikalisch, treffsicher, mit Gespür für den Alltags- und Sonntagswahnsinn des Lebens, die sie umgebende Region und ihrer Einwohner: Das Ruhrgebiet. Franziska Mense-Moritz und Susan Kent präsentieren die Spitzenklasse der weiblichen Humorindustrie. Sie sind die Antwort des Ruhrpotts auf die Vulkaneifel. Mit dem einen, kleinen, aber feinen Unterschied: Sie sind immer noch aktiv! Eintritt: Vorverkauf 26 Euro, Abendkasse 29 Euro. Kontakt: 02336 4702440, info@leo-theater.ruhr.

Die Nachbarschaft Linderhausen lädt am Samstag ab 14.30 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr zum Adventsbasar auf Berghauser Hof, Hattinger Straße 121, ein. Zehn Aussteller bieten ihre Waren an. Hier ein kurzer Überblick über das Programm: Samstag - 16 Uhr Auftritt des Tanzatelier Gevelsberg, 17 Uhr Shanty Chor Haßlinghausen; Sonntag - 12 Uhr Panikorchester Schwelm, 13.30 Uhr Tanzatelier Gevelsberg, 15 Uhr Country-Freunde Dance Club, 16.30 Nikolaus-Besuch, 17.15 Uhr Chor De Nobern, 18 Uhr Ziehung der Tombolagewinne. An beiden Tagen gibt es eine große Schnurradverlosung sowie warme und kalte Speisen und Getränke.

Ennepetal

Der Förderverein der ev. Kirchengemeinde Ennepetal und der CVJM Ennepetal laden am Samstag und Sonntag wieder zum Rüggeberger Adventsmarkt ein. Der Markt wird am Samstag traditionell um 14 Uhr vom Posaunenchor eröffnet, am Sonntag wird der Good News Chor um 16 Uhr ein Konzert in der Kirche geben. Neben einer großen Auswahl an Speisen und Getränken werden Handarbeiten, Dekoartikel, Kinderbekleidung, Bücher und potenzielle Weihnachtsgeschenke angeboten. Der TV Rüggeberg ist erstmals dabei und erweitert das Angebot der vegetarischen Speisen. Als Kinderprogramm wird es am späten Samstagnachmittag Stockbrot am Lagerfeuer geben, Kinderschminken und Hammerschmieden. Das Kirch-Café wird ebenfalls öffnen. Der Adventsmarkt ist am Samstag von 14 bis 19 Uhr (Glühweinstand bis 21 Uhr) und Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Weihnachtshof der Dorfgemeinschaft „Freistaat Oberbauer“ lockt am Samstag ab 12 Uhr auf den Dorfplatz Oberbauer (ehemaliger Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule), Siegerlandstraße 12. Um 20 Uhr startet eine Weihnachtsparty in der Pausenhalle, der Eintritt ist frei.

Tatort-Kommissarin Ulrike Folkerts kommt am 1. Dezember nach Ennepetal und liest aus ihrer Autobiografie. Foto: Edith Held / Schwelm

Ulrike Folkerts hat in ihrer Rolle als dienstälteste Tatort-Kommisarin Lena Odenthal das Frauenbild im deutschen Tatort revolutioniert. Doch bis sie ihre eigene Rolle im Leben gefunden hat, war es ein langer und harter Weg, über den Ulrike Folkerts in einer autobiografischen Lesung am Freitag, 1. Dezember, auf Einladung der Kulturgemeinde Ennepetal offen und humorvoll berichtet. Von der verhassten Tanzstunde im Rock über den Versuch, so wie alle für den tollen Typen zu schwärmen, vom Sexismus in der Schauspielbranche über das öffentliche Outing, vom Festgelegtwerden auf die Tatort-Figur bis hin zur Frage, wer denn die Drehbücher für Frauenfiguren schreibt, erzählt sie von ihrem Kampf als Frau gegen viele innere und äußere Widerstände. Um aus vorgesehenen Rollen auszubrechen, braucht es Kraft. Folkerts will dem Publikum mit ihrer Lesung Beispiele zeigen, wie man den eigenen Weg finden und gehen kann. In Zusammenarbeit mit Bücher Bochhammer aus Ennepetal besteht die Möglichkeit, Ulrike Folkerts Buch „Ich will raus“ in der Pause von der Schauspielerin mit einer Widmung signieren zu lassen.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums. Eintritt: 15 Euro (7 Euro für Mitglieder der Kulturgemeinde), Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm