Mit den „Blues Brothers“ startet das Kulturprogramm in Gevelsberg in die neue Saison.

Veranstaltungen Freizeittipp: Was zum Wochenende in EN-Süd los ist

Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal. Blues-Brothers-Show, Stadtfest, Vernissagen und Shopping am Sonntag. Diese Veranstaltungen stehen in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg an:

Kulturliebhaber kommen an diesem Wochenende im Ennepe-Süd-Kreis voll auf ihre Kosten. Es locken allein drei Ausstellungseröffnungen in Schwelm sowie zwei Musik-Veranstaltungen. Wer den Einkaufsbummel mit einem Stadtfest verbinden möchte, sollte nach Ennepetal fahren, wo „Ennepetal mittendrin“ zum verkaufsoffenen Sonntag einlädt. Unsere Freizeittipps im Detail:

Gevelsberg

Das städtische Kulturprogramm startet am heutigen Donnerstag, 21. September, wenn um 20 Uhr in der Aula West die Blues-Brothers-Show über die Bühne geht. Die Show mit Sängern aus der Musical-Metropole London ist mit Mega-Hits wie „Everybody needs somebody“, „Soulman“ und „Jailhouse Rock“ in ganz Europa unterwegs. „Jake“ und „Elwood“ präsentieren diese witzige und packende Show mit den legendären Songs des Kultfilms. Karten zum Preis von 22 Euro gibt es an der Bürgerinfo im Gevelsberger Rathaus, 02332/771-0, im Internet unter www.gevelsberg.de oder www.reservix.de. Inhaber einer Ehrenamtskarte erhalten 10 Prozent Rabatt.

Schwelm

„Kings & Queens“ lautet der Titel einer neuen Ausstellung von Künstler Robert Schiborr, die am Sonntag, 24. September, um 14 Uhr im Parkhotel Fritz am Brunnen eröffnet wird. Gezeigt werden Werke aus den Jahren 2022/23, die teils großformatig mit zahlreichen Prominenten auf Leinwand gebannt wurden. Zusätzlich zeigt der Vinylliebhaber auch einiger seiner bemalten Schallplatten. Neben Größen wie Bowie und Prince gibt es auch wieder Einblicke in die abstrakte Malerei des Künstlers. Musikalisch wird die Vernissage begleitet von Christine Evers, Sven Vilhelmsson und Peter Gastreich mit einer Mischung aus neu arrangierten Coversongs bis hin zu eigenen Stücken.

Die faszinierende Tierwelt können Besucher des Feierabendhauses im Rahmen einer Tierfoto-Ausstellung erleben. Diese wird am Sonntag, 24. September, um 11 Uhr in der Doeinghauser Straße 23 eröffnet. Karin Wandt und Volker Wehres haben jahrelang die Tierwelt in unterschiedlichen Umgebungen beobachtet und ihre Eindrücke mit ihren Kameras festgehalten. Die Ausstellung bietet einen faszinierenden Einblick in die Vielfalt der Tierwelt, angefangen von majestätischen Raubtieren bis hin zu winzigen Insekten. Die Ausstellung läuft bis zum 15. Januar.

Rund um das Gerätehaus Winterberg steigt am Samstag ab 18 Uhr das Herbstfest der Freiwilligen Feuerwehr Schwelm. Ab 20 Uhr startet die Party mit DJ in der Fahrzeughalle. Eintritt frei. Am Sonntag wird um 11 Uhr mit einem Open-Air-Auftritt von Hinzmann&Taudien weitergefeiert. Ab Mittag gibt es ein großes Kuchenbuffet, bevor gegen 15 Uhr die Sondertombola stattfindet. Für die jungen Besucher gibt es eine große Hüpfburg.

Unter dem stimmungsvollen Titel „Musikalische Matinee“ musizieren Schülerinnen und Schüler der städtischen Musikschule Schwelm am Samstag um 11 Uhr im Kulturhaus, Römerstraße 10 (2. Etage). Der Eintritt ist frei. Präsentiert wird ein etwa einstündiges beschwingtes Programm, das von „Old MacDonald had a farm“ über „Schwanensee“, die Titelmelodien aus „Fluch der Karibik“ und „Die fabelhafte Welt der Amélie“ bis zu „California Dreaming“ von den Mamas und Papas und „Let it be“ von den Beatles reicht.

Im Haus Martfeld zeigt Künstlerin Renate Massmann ab Sonntag, 11 Uhr, Malerei, Zeichnungen und Kalligraphie. Zwei Themenschwerpunkte sind in der Werkschau „Renate Massmann: Malerei Zeichnungen Kalligraphie“ auszumachen: Weibliche und männliche Aktdarstellungen, in denen sich der medizinische Blick auf den menschlichen Körper mit der Wiedergabe ästhetischer Nacktheit vereint. Dazu der Zyklus „Universum“, in dem Massmann ihrer Faszination für kosmische Phänomene Ausdruck verleiht. Frühe Kalligrafien, Bildnisse, gestische Arbeiten ergänzen das Spektrum. Die Ausstellung kann anschließend bis zum 10. Dezember immer samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr besichtigt werden

Ennepetal

In der Ennepetaler Innenstadt wird an diesem Wochenende gefeiert: Stadt und Kluterwelt laden zur Stadtfete „Ennepetal mittendrin“ ein. Am Samstag ab 12 Uhr, und am Sonntag ab 11 Uhr, wird es Verkaufs- und Infostände sowie ein großes kulinarisches Angebot mit Imbissständen, Foodtrucks, Cocktails und Weinen geben. Auf die jungen Besucher warten Bungee-Trampolin, Kinderkarussell und Spielmobil sowie am Sonntag ein buntes Programm zum Weltkindertag. Zudem findet ein verkaufsoffener Sonntag statt (13 bis 18 Uhr). An beiden Tagen wird es auf der großen Bühne in Höhe des Marktplatzes und der Sparkassen-Bühne ein vielfältiges Programm geboten.

