Freizeittipps: Kneipen-Kwiz, Kabarett und Comedy

Schwelm/Geelsberg/Ennepetal. Was ist los am Wochenende in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal? Einen Überblick über die besten Veranstaltungen gibt’s in unserem Freizeittipp.

Der Wetterfrosch sagt fürs Wochenende auch Regen voraus. Für alle, die raus wollen und in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal was erleben möchten, haben wir die passenden Indoor-Tipps. Garantiert im Trockenen und angenehm temperiert. Hier unser Überblick:

Ennepetal

Die Kita Wichernhaus, Birkenstraße 9, veranstaltet am Samstag von 10 bis 13 Uhr wieder ihren „Kids-Flohmarkt“. Dazu gibt es Waffeln und Kaffee.

Los geht es mit der nächsten Runde des Kneipen-Kwiz. Wie gewohnt wird es drei Spielrunden à 18 Fragen aus den unterschiedlichsten Wissensgebieten geben. Foto: Luca Samlidis

Bei der nächsten Runde des Kneipen-Kwiz’ am Samstag ab 19 Uhr im Restaurant Rosine, Bergstraße 4, ist wieder Kopfarbeit gefragt. Alte und neue Mitkwizzer sind herzlich willkommen. Für die Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung per EMail an kneipenkwiz@gmail.com erforderlich. Wie gewohnt wird es drei Spielrunden à 18 Fragen aus Bereichen wie Alltagswissen, aktuellem Weltgeschehen, Erdkunde, Naturwissenschaften, Klatsch und Tratsch geben, auch Audioschnipsel werden zu hören sein. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Jeder Teilnehmer gibt als Startgeld einen Euro in den Hut, das Geld wird an das Siegerteam ausgeschüttet. Dazu gibt es Pokale für die drei erstplatzierten Teams, gestiftet von der WP/WR, die darüber hinaus für die drei Erstplatzierten der Jahreswertung Pokale und Sachpreise bereitstellt. Der letzte Termin in diesem Jahr findet am 9. Dezember statt.

Comedian Boris Stijelja erläutert – etwas spezielle – Lebensweisheiten seiner kroatischen Familie Foto: Kristiana Lucca

Gevelsberg

Comedian Boris Stijelja kommt am Freitag um 20 Uhr mit seinem neuen Programm „Viagra hält die Blumen frisch“ ins Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“, Uferstraße 3. In Boris’ Familie sind etwas spezielle Lebensweisheiten oder Eigenarten an der Tagesordnung. So hören wir vom kroatischen Großvater, der mit Schweinsblasen Fußball spielte, von der Großmutter, die im Keller die besten Gerichte kochte, und seiner Mama, die versucht, Schluckauf mit schnellem Hecheln zu beenden. Doch nicht nur das schöne Land an der Adria ist Thema, schließlich wohnt Boris seit vielen Jahren in Deutschland. Wobei: Er lebt in der Pfalz. Das ist mindestens genauso exotisch wie seine osteuropäische Heimat. Eintritt: 15 Euro an der Abendkasse, 12 Euro im Vorverkauf.

Musikkabarett mit den „Pottrosen“ steht am Samstag um 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) im Filmriss-Kino auf dem Programm. Susan Kent und Franziska Mense-Moritz lassen getreu dem Motto: „Oben Gott, unten Pott“ den lieben Gott einen guten Mann sein und konzentrieren sich lieber an den praxisorientierten Wahrheiten ihres weitreichenden Umfeldes: dem Ruhrgebiet! Ob als Rockerbräute, Gärtnerinnen, Kerle, Prominenz oder Soprannetten karikieren sie den Ruhrgebietsalltag in all seinen Erscheinungsformen. Infos und Termine: www.pottrosen.de, Tickets unter unter tickets.filmrisskino.de oder bei Euronics Meckel in Gevelsberg, Bücher Bochhammer in Ennepetal und Elektro Nockemann in Schwelm.

Swing der 1930er- und 1940er-Jahre gibt es am Freitag im Zentrum für Kirche und Kultur. Ab 20 Uhr stehen MachMalJaTzz auf der Bühne. Karten im Vorverkauf gibt es bei www.proticket.de

Schwelm

Die ev.-freikirchliche Gemeinde Schwelm, Westfalendamm 27, lädt für Sonntag, 22. Oktober zum Konzert „Gospel Celebration“ ein. Mara Minjoli und das „Gospel Kollektiv“ werden zusammen mit dem von Uta und Mark Wiedersprecher geleiteten Gospelchor „Shouts of Joy“ und einer Band das Publikum mit fröhlichen, mitreißenden, aber auch tiefsinnigen und ausdrucksstarken Songs begeistern. Beginn ist um 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert ist ab ca. 19 Uhr Gelegenheit zur Begegnung bei Snacks

Vorab besteht die Möglichkeit, am Samstag (10 bis 17 Uhr) und am Sonntag (13 bis 16.30) an einem zweitägigen Gospel-Workshop teilzunehmen. Dieser kostet 25 Euro zzgl. 5 Euro für Verpflegung, Anmeldung unter gospel@efg-schwelm.de. Die gemeinsam mit dem „Gospel Kollektiv“ und mit „Shouts of Joy“ einstudierten Songs werden dann am Sonntag im Konzert präsentiert.

„Machos auf Eis“, das gibt es nur im Leo-Theater, und zwar am Freitag, 20. Oktober, und Samstag, 21. Oktober, jeweils ab 20 Uhr. Tickets für die Vorstellungen mit Knalleffekten, Gags am laufenden Band und urkomischen Karaoke-Einlagen gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. Die Vorstellung am Sonntag ist bereits ausverkauft.

