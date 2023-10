Feiern in EN: Sechs Partytipps rund um Halloween

„TG Voerde tanzt“ in Ennepetal war im Jahr 2022 gut besucht. In diesem Jahr soll die Veranstaltung wieder stattfinden.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Am Wochenende und zu Halloween noch nichts vor? Das ist los in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.



Zwar ist Halloween erst am Dienstag, trotzdem steht schon das Wochenende mancherorts im Zeichen von Geistern, Grusel und natürlich Getränken. Ein Überblick für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal ohne Anspruch auf Vollstständigkeit:

Ennepetal

„TG Voerde tanzt...“ findet auch in diesem Jahr wieder statt. Am Samstag, 28. Oktober, ab 20 Uhr gibt es in der Loher Halle in Ennepetal-Voerde wieder Live-Musik der Band „Die Agentur“ mit den Top 40 der letzten 40 Jahre und im Anschluss die ganze Nacht Party mit DJ Cerasi. Karten zum Preis von 15 Euro gibt es im Vorverkauf in der Bäckerei Herberg oder unter tgvoerde.ticket.io sowie an der Abendkasse.

Schwelm

Halloweendisco im Jugendzentrum Für Kids von 6 bis 14 Jahren veranstaltet das Jugendzentrum Schwelm, Märkische Straße 16, am Freitag, 27. Oktober, von 15.30 bis 17.30 Uhr wieder die beliebte Halloween-Kinderdisco. Einlass ist um 15 Uhr. Es gibt Spiele und jede Menge fetzige Musik im Saal, der, wie das Café, liebevoll mit Halloween-Accessoires dekoriert wird. Die Honorarkräfte haben sich interessante Spiele für die Kinder ausgedacht. Der Eintritt kostet 50 Cent.

Im Parkhotel Fritz am Brunnen in Schwelm steigt am Dienstag, 31. Oktober, um 19 Uhr ein Halloween-Musik-Event mit einem Konzert der Synthpop-Band Rebelsynth. Nachdem die Band bereits im Oktober 2021 im Parkhotel Fritz am Brunnen für eine schaurig-schöne Halloweenparty sorgte, die nicht nur Horrorfans, sondern auch Musikliebhaber begeisterte, startet nun die zweite Auflage des Musik-Events. Neben Musik gibt es auch einen Kostümwettbewerb. Den Gästen ist allerdings freigestellt, sich in Halloween-Kostüme zu kleiden. Rebelsynth wird ab ca. 20 Uhr auf der Bühne stehen und bis Mitternacht spielen. Während der Veranstaltung können Snacks und warme Mahlzeiten erworben werden. Die Küche des Parkhotel Fritz am Brunnen wird für diesen Anlass ein Halloween-Special zaubern. Tickets gibt es für 16 Euro direkt am Parkhotel Fritz am Brunnen, bei Hähnchen Schmitz und beim Raidt’s Getränkehof in Schwelm. Restkarten zum Preis von 20 Euro gibt es an der Abendkasse.

Die Halloweenparty der Nachbarschaft Aechte de Muer findet am Dienstag, 31. Oktober, ab 19 Uhr im warmen Vereinsheim des Schützenvereins Schwelm, Dr.-Möller-Straße 1, statt. Für Partystimmung sorgt DJ Cerasi. Karten im Vorverkauf zum Preis von drei Euro gibt’s im Braustübchen, Untermauerstraße. Mit der Eintrittskarte können sich die Partygäste am Halloweenabend wie immer ein Bier oder einen Softdrink abholen. Also: Ab ins gruselige Kostüm!

Gevelsberg

Der Verein „Come together be happy“ lädt für Samstag, 28. Oktober, zur großen Halloween-Sause in die Aula Alte Geer in Gevelsberg ein. Die „Local Friends“ werden auf die Bühne steigen, um das Publikum mit einem Live-Programm zu begeistern, das eine Spur rockiger ist als bei den sonstigen heimischen Coverbands. Los geht es um 19 Uhr, das Ende der Party wird gegen 4 Uhr sein.

Die Halloween-Party in der Sportalm Gevelsberg steigt am Dienstag, 31. Oktober, um 20 Uhr. Mit „Rockclassix“ wird die Band live@five den Saal zum Beben bringen. Egal, ob 70er-, 80er, 90er- oder die 2000er-Jahre: live@five ist überall zu Hause und bringt jeden Song aus dem umfangreichen Repertoire mit Energie und vor allen Dingen Spaß auf die Bühne. Tickets zum Preis von 15 Euro sind im Vorverkauf erhältlich in der Sportalm Skiclub Gevelsberg, Ochsenkamp 56, bei Intersport Reschop, Mittelstraße 15, Getränke Rehfeld, Hagener Straße 211, oder Raidts Getränkehof, Berliner Straße 56.

