Freizeittipps zum Wochenende: Sommerfest und Festival

Am Wochenende noch nichts vor? Die Redaktion hat wieder Tipps in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal zusammengetragen.

Die fünfte Sommerferienwoche neigt sich dem Ende und auch an diesem Wochenende stehen wieder verschiedene Feste, Märkte und Veranstaltungen im Kreis an. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen.

Schwelm

Traditionell am letzten Juliwochenende präsentiert der Feierabendmarkt das Winzerfest auf dem Schwelmer Bürgerplatz. Auch in diesem Jahr soll wieder unter dem Motto Klönen, Bummeln und Genieße zusammen kommen und gemeinsam gefeiert werden. Winzer aus unterschiedlichen Anbaugebieten schenken Weine aus ihrer Region zu aus. Start ist am Freitag, 28. Juli, um 15 Uhr. Am Samstag, 29. Juli, geht es dann ab 12 Uhr weiter. Wie beim letzten Winzerfest, sind wieder die Weingüter Rudnick/Rheinhessen, Kallfels/Mosel und Spiegel aus der Südpfalz mit ihren edlen Tropfen in Schwelm zu Gast.

Abgerundet wird die Veranstaltung natürlich durch Schwelmer Aussteller. Selbstverständlich wird es zu dem Weinangebot auch Bier und alkoholfreie Getränke geben. Für den kleinen Hunger ist ebenfalls gesorgt.

Gevelsberg

Ein bunter Mix aus Musik, Kunst, Show, Information und Geselligkeit bietet sich Besuchern am Sonntag, 30. Juli, von 11 bis 15 Uhr auf dem Vendômer Platz. Auf der Bühne stehen Wolf R. Ossenberg and his old Friends, die das Publikum mit ihrem Repertoire aus Jazz- und Swingmelodien beschallen. Im Anschluss daran wird der Schutz- und Polizeihundeverein jede Menge tierischen Spaß auf vier Pfoten präsentieren, Wissenswertes rund um die Vierbeiner erzählen und die kleinen Besucher sogar mit in seine Vorführung einbinden. Abgerundet wird das Ganze mit Liedern von der Waterkant, die der Shanty-Chor Hasslinghausen schmettert und mit den 15 Musikerinnen und Musiker der Spielleute-Vereinigung Gevelsberg, die ihre Lieblingsstücken in modernen Arrangements vortragen.

Die Kirmesgruppe Dä vam Lusebrink lädt zum großen, dreitägigen Sommerfest ein, das von Freitag bis Sonntag „im Loch“ am Gietling gefeiert wird. Traditionell beginnt es am Freitagabend um 17 Uhr mit einem „Dämmerschoppen“, bei dem man sich auf eine gemütliche Biergartenatmosphäre mit kühlen Getränken und herzhaften Köstlichkeiten vom Grill freuen darf. Später wird ein DJ sein Mischpult zum Tanz aufdrehen. Am Samstag und Sonntag wartet ab 14 Uhr die wohl „berühmteste“ Kaffee- und Kuchentafel in Gevelsberg auf alle. Musikalisch untermalen wird den Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr der Shanty-Chor vom „Dorf am Hagebölling“.

Am kommenden Wochenende lädt die Kirmesgruppe „Dä vam Lusebrink“ zu ihrem Sommerfest ein und auch diesmal wird wieder Alfred „Fredi“ Fiedler das Schurrad drehen. Foto: Sicks

Ennepetal

Zum Ende der Summer Vibes-Reihe tritt am Samstag, 29. Juli, ab 14 Uhr DJ Trumpet im Klutertbad auf. DJ Trumpet alias Norbert Koenner aus Mettmann, ist DJ und Trompeter aus einer Hand. Er bietet Jazz, Lounge und Chillout mit spontanen Live-Momenten. Neben den Konzerten unter freiem Himmel und der Möglichkeit zum Schwimmen und Entspannen werden den Besuchern auch Erfrischungsgetränke sowie unter anderem Pommes und Currywurst angeboten.

Ein Cocktailstand rundet das Angebot ab. Für die Summer Vibes ist der Eintritt frei, lediglich der reguläre Eintrittspreis ins Freibad fällt an. Es sollte möglichst über das E-Ticket-System gebucht werden, nur damit ist der Einlass garantiert. An der Kasse vor Ort werden Tickets nur verkauft, wenn die maximale Besucherzahl noch nicht erreicht ist.

Oldies und Schlager der 70er, 80er und 90er Jahre sowie Rock- und Stimmungsmusik – dies alles gibt es beim Konzert von „The Silvermoons“ am Sonntag, 30. Juli von 14.30 bis 16 Uhr im Hülsenbecker Tal in Ennepetal. Die vier Musikern, die mit Gitarren, Keyboard, Mandoline, Schlagzeug und Gesang ihr Publikum unterhaltentreten im Rahmen der Sang- und Klang-Reihe auf. Der Eintritt ist kostenlos.

