Friedhofsverwalterin in Schwelm: Es ist der „Job des Lebens“

Wer kann schon nach seinem Arbeitsleben sagen, dass er/sie den Job seines/ihres Lebens gemacht hat? Elke Schreiber kann das. „Die Friedhofsverwaltung war und ist einfach meins“, erzählt die Mitarbeiterin der Evangelischen Kirchengemeinde Schwelm.

Nach dem Abitur hat Elke Schreiber, die Zeit ihres Lebens in Wetter-Wengern gewohnt hat, eine Lehre als Industriekauffrau in Witten gemacht. „Bei den Edelstahlwerken in Witten habe ich dann auch nach der Lehre weitere 18 Jahre gearbeitet. Als dann Thyssen und Krupp fusioniert haben, wurde meine Abteilung 1999 nach Schalksmühle verlegt.“

Nach Schwelm ins Haus der Kirche

Da ein Umzug damals für Elke Schreiber und ihre Familie nicht in Frage kam, musste sie sich beruflich umorientieren. In der Friedhofsverwaltung der Evangelischen Kirchengemeinde Wengern fand sie eine neue Anstellung. „Nach kurzer Zeit habe ich gedacht: Gut, dass mir das passiert ist. Du hättest sonst den Job Deines Lebens verpasst“, erzählt Elke Schreiber.

Bis 2008 arbeitete sie in der Friedhofsverwaltung in Wengern, um dann aus persönlichen Gründen zurück zu den Stahlwerken in Witten zu gehen. Hier blieb sie dann jedoch nur ein Jahr, denn das Frauenreferat der Kirchenkreise Hattingen-Witten und Schwelm suchte eine Verwaltungskraft. „So bin ich nach Schwelm ins Haus der Kirche gekommen.“

Als dann zwei Jahre später im Jahr 2012 die Evangelische Kirchengemeinde Schwelm eine Stelle in der Friedhofsverwaltung ausschrieb, war für sie schnell klar, dass sie sich bewirbt. Seitdem arbeitet Elke Schreiber in der Friedhofsverwaltung Schwelm.

Elke Schreiber unterstützt ihre Nachfolgerin

„Wir haben in den letzten Jahren viel auf unserem Friedhof bewegt und umstrukturiert“, blickt die scheidende Mitarbeiterin zurück. „Ich bin stolz, dass ich mit einem so tollen und kreativen Team zusammenarbeiten durfte.“

Elke Schreiber wird nach ihrem Renteneintritt als geringfügig Beschäftigte weiter ihre Nachfolgerin Jennifer Kunz unterstützen, die seit dem 1. April 2023 in der Friedhofsverwaltung der Evangelischen Kirchengemeinde Schwelm arbeitet.

„Frau Schreiber war und ist eine hoch motivierte und kompetente Mitarbeiterin, die sich immer voll eingebracht hat. Deshalb sind wir froh, dass sie uns als Mitarbeiterin in der Friedhofsverwaltung weiter unterstützt“, sagt Pfarrer Uwe Rahn, Vorsitzender des Presbyteriums.

