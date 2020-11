Friedrich Förster als Bürgerbus-Fahrer verabschiedet

„Heute fährt Sie Friedrich Förster“, liest man auf dem Schild im Bürgerbus. Nun wird das Schild eingemottet. Denn: „Irgendwann muss Schluss sein. Ich muss einfach meinem Alter Tribut zollen. Zwar bin ich traurig, aber man trägt doch eine große Verantwortung als Busfahrer“, erklärt Friedrich Förster, ehrenamtlicher Bürgerbusfahrer seit dem 1. Februar 2002, warum er sich zum Aufhören entschieden hat.

„Damit ich nicht in Versuchung komme, weiterhin die Bürger durch Ennepetal zu fahren, habe ich mich ganz fix offiziell abgemeldet“, erklärt der Senior, der im Januar 82 Jahre wird. Es habe ihm immer viel Spaß gemacht, den Bürgerbus zu lenken. Es sei viel gelacht worden, er habe die meisten Fahrgäste gekannt. Wenn ein Kollege krank wurde, sei er ganz selbstverständlich eingesprungen. Drei Touren monatlich – oftmals hintereinander – absolvierte Friedrich Förster, der 1. Vorsitzender des VdK ist. Jetzt wurde Friedrich Förster vom Bürgerbusverein, in Person von Günter Angermund, mit herzlichem Dank und einem Überraschungspaket verabschiedet.„Hier müsste mal ein Bus lang fahren“, habe Mutter Förster, die ebenso wie Sohn Friedrich an der Leibnizstraße wohnte, seinerzeit gesagt. Dort zu Fuß vom Einkauf in Milspe hinzukommen, machte stramme Waden.

Als Vorsitzender des VdK keine Langeweile

Als das Straßenfest „40 Jahre Leibnizstraße“ anstand, wurde Friedrich Förster, der das Fest organisiert hatte und somit Ansprechpartner war, von Frohmut Eichinger, die den Bürgerbusverein zusammen mit Bärbel Dautzenberg im Jahr 1996 gegründet hatte, gefragt, ob man einen Info-Stand „Bürgerbusverein“ am Anfang der Leibnizstraße aufstellen dürfe. Klar, man durfte. Und sofort habe Friedrich Förster zu seiner Mutter gesagt: „Wenn ich mal Rentner bin, fahre ich einen Bürgerbus.“ Am 31. Januar 2002 schied Förster aus dem Arbeitsleben aus – und schon einen Tag später war er Mitglied im Bürgerbusverein.

Die erste Proberunde, die er gedreht habe, habe richtig Laune gemacht. Und er warb dafür, im Bürgerbus mitzufahren. „Die Rentner aus der Leibnizstraße habe ich gelockt: „Wollt ihr mal Ennepetal sehen?“ Auch zur Heimstraße sei er damals gern gefahren, um die dort wohnenden Kinder in den Kindergarten zu bringen. „Eine schöne Sache. Aber später fuhren keine Leute mehr mit.“ So werde heute die Heimstraße nur nach vorheriger Anmeldung angefahren. Oder die Leute, die an der Brunnenstraße wohnen. „Die wissen nicht, wie sie zum Milsper Friedhof kommen sollen“, so Friedrich Förster.

Natürlich werde ihm etwas fehlen, gesteht er. Doch von Langeweile keine Spur: Er sei als Vorsitzender des 560 Mitglieder starken VdK gerade in der Corona-Zeit mehr als ausgelastet, meint Förster.