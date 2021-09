Frontal-Crash: Gevelsberger verursacht Unfall unter Drogen

Die Polizei ermittelt gegen den Gevelsberger, der einen heftigen Unfall in Hagen verursachte.

Gevelsberg/Hagen. Einen Frontalzusammenstoß verursacht ein Gevelsberger unter Drogen in der Nachbarstadt Hagen.

In Hagen hat ein 46-Jähriger aus Gevelsberg einen Unfall verursacht. Der Mann hat keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss – das hat Konsequenzen.

Der Mann war am Donnerstag gegen 15.50 Uhr mit einem Opel die Wehringhauser Straße in Fahrtrichtung Haspe unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf Höhe eines Supermarktes in den Gegenverkehr und kollidierte dort seitlich mit dem grauen Opel eines 35-jährigen Hageners. Dieser konnte einen Frontalzusammenstoß nur verhindern, indem er leicht nach rechts lenkte.

Während der Unfallaufnahme teilte der 46-Jährige den Beamten mit, dass er seit längerer Zeit keinen Führerschein mehr habe. Außerdem fiel den Polizisten der schwankende Gang des Mannes auf. Sie führten einen Drogentest bei ihm durch, der auf Amphetamine anschlug. Der Mann musste eine Blutprobe angeben.

Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn ein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 3500 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

