Frühstücken in Schwelm: Hier die Möglichkeiten

Schwelm. Ob Brötchen, Kuchen oder Croissant – wer in Schwelm auf der Suche nach einem leckeren Frühstück ist, wird sicherlich fündig. Hier eine Übersicht.

Den Tag mit einem leckeren Frühstück beginnen – das klappt in Schwelm in einigen Cafés und Bäckereien sehr gut. Gerade in der Innenstadt gibt es einige Frühstückscafés, die ein breites Angebot präsentieren. In unserer Übersicht listen wir einige Möglichkeiten auf, in Schwelm die erste Mahlzeit des Tages so richtig zu genießen.

Café Cube 3

Wer in der Innenstadt von Schwelm auf der Suche nach einer leckeren morgendlichen Mahlzeit ist, wird bei Café Cube 3 fündig. Täglich werden hier bis 12.30 Uhr verschiedene Frühstücksmenüs angeboten: vom „Moderato“, das kleine Frühstück mit Croissant, Butter und Marmelade bis hin zum „Go Green“, dem Power-Frühstück mit körnigem Frischkäse auf Tomaten mit Basilikum-Pesto. Die Preise variieren zwischen 3,90 Euro und 8,90 Euro. Geöffnet ist das Café an der Hauptstraße 63, montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite des Betriebs.

Marie Brasserie

Lust auf eine Mahlzeit mit besonderem Ambiente? Im Parkhotel Fritz am Brunnen gibt es nicht nur für die Übernachtungsgäste ein reichhaltiges Frühstücksangebot. Die Chocolaterie und Brasserie bietet seinen Gästen sowohl süße als auch herzhafte Speisen am Morgen, allerdings muss vorher telefonisch reserviert werden. Anmeldungen unter der Nummer 02336 40080. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite des Parkhotels Fritz am Brunnen.

Kaffeerösterei Rabenschwarz

Bei passenden Temperaturen können Gäste die Kaffee- und Kuchenspezialitäten auch im Außenbereich der Rösterei genießen. Foto: Privat

Das kleine, aber feine Ladenlokal in Schwelm lädt zum Genießen und Verweilen ein – so steht es auf der Internetseite der lokalen Rösterei. Wie der Name bereits verrät, sind Kaffeeliebhaber hier besonders gut aufgehoben: Espresso, Cappuccino, Latte macchiato, Café Mocha oder Chai Latte werden frisch zubereitet. Etwas Essbares darf morgens natürlich auch nicht fehlen, deshalb haben Gäste die Auswahl zwischen einem wechselnden Kuchen-Angebot, verschiedenen Keksen in interessanten Geschmacksrichtungen, Croissants und anderen kleinen Backwaren. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und Angeboten stehen auf der Internetseite der Kaffeerösterei, die sich an der Kirchstraße 10 befindet.

Bäckerei Evertsberg

Falls es schneller gehen muss: Bei der Bäckerei Evertsberg an der Hauptstraße 70 können die Backwaren sowohl mitgenommen als auch im Laden gegessen werden. Geöffnet hat die Bäckerei von montags bis samstags ab 6 Uhr in der Früh. Weitere Informationen auf der Internetseite der Bäckerei-Kette.

Konditorei - Café Alex Müller

Ein Stück weiter auf der Hauptstraße befindet sich schon die nächste Möglichkeit für ein gemütliches Frühstück im Herzen von Schwelm. Das Café spezialisiert sich auf Torten und Backwaren, ganz besonders beliebt sind „Müller’s Prachtstücke“: Die Möllis und Brummis. Neben weiteren Brötchen-Sorten gibt es süßes Gebäck sowie Pralinen. Und für den französischen Frühstücksmoment – das frische Croissant. Aufgepasst: Seit Anfang März hat das Café Alex Müller montags und dienstags geschlossen. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und dem Sortiment stehen auf der Internetseite des Betriebs.

Café enny

Das Café enny befindet sich am Schwelmer Bahnhof und bietet den ganzen Tag über italienische Kaffee-Spezialitäten an. Bereits ab 5:15 Uhr morgens stehen eine Reihe von Frühstücksmenüs zur Verfügung, darunter das „Mediterran Frühstück“ mit zwei Brötchen, zwei Aufschnitt-Sorten, Schafskäse, Oliven, Butter und Ei für einen Preis von sieben Euro. Das Café hat sonn- und feiertags geschlossen.

Kindercafé Little One

Die Spielmöglichkeiten im Café Little One sind nach einem kindgerechten Bodenkonzept aufgebaut. Foto: Tamara Berg

Gemütlichen Brunchen gehen ist nur was für Erwachsene? Von wegen! Das Eltern-Kind Café Little One bietet Spaß gepaart mit einem leckeren Frühstücksangebot für groß und klein. Die Kinder erwartet eine Spiellandschaft zum Austoben und die Eltern können dabei Speis und Trank genießen. Eine Besonderheit: Das kindgerechte Bodenkonzept. Der Eintritt für Erwachsene kostet 1,70 Euro und der für Kinder ab 6 Monaten 2,40 Euro. Wer Lust auf Joghurt-Bowls mit Früchten und Granola oder frische Waffeln hat, ist hier gut aufgehoben. Geöffnet ist das Café dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr. Tipp: Es finden auch Veranstaltungen wie Trödelmärkte oder Eltern-Kurse statt. Weitere Informationen auf dem Instagram-Profil „kindercafe_little_one_schwelm“.

Rufes am Brunnen

An Feiertagen kann das Essen ruhig etwas ausgefallener sein und warum sollte das nicht schon beim Frühstück beginnen? Das Rufes am Brunnen, bekannt als Hochzeits- und Eventlocation, bietet am 9. Und 10. April einen Oster-Brunch an. Dazu gehören ein Glas Prosecco, eine vielfältige Frühstücksauswahl, Vorspeisen, Suppen, dreierlei Hauptgänge, Desserts, Kaffee und selbstverständlich: eine Ostereiersuche. Das Ganze kostet 40 Euro pro Person, die Karten können telefonisch unter der Nummer 02336 4086950 bestellt werden. Weitere Informationen stehen der Internetseite des Rufes am Brunnen.

Hierbei handelt es sich um eine Auflistung der Redaktion. Sollten Sie Hinweise zu weiteren Gaststätten in Schwelm haben, schreiben Sie der Lokalredaktion gerne eine E-Mail an: schwelm@wp.de

